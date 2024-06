Calhanoglu al centro dell’Inter: Inzaghi se lo gode, lui…

Calhanoglu è stato il miglior centrocampista nerazzurro e della Serie A nella scorsa stagione. Un giocatore che, da quando ha cambiato sponda del Naviglio, ha fatto dei miglioramenti incredibili sia dal punto di vista tattico, che da quello del temperamento. Appiano Gentile è stato il luogo giusto per valorizzare le sue qualità. Ed ecco che Inzaghi se lo gode e lo mette al centro dell’Inter, lui ha le idee chiare su futuro ed obiettivi.

Calhanoglu punto fermo per Inzaghi: il turco ha chiari gli obiettivi per la prossima stagione

Calhanoglu è un elemento molto importante per i nerazzurri. Un giocatore che con la sua tecnica e la sua capacità tattica fa girare la squadra e fa da schermo agli attacchi avversari. Ma il turco non vuole fermarsi, soprattutto ora che è al meglio del suo stato di forma. Aver vinto varie coppe nazionali e l’ultimo scudetto, ha caricato il giocatore che ha bene in mente quelli che sono i propri obiettivi e quelle che sono le proprie ambizioni in vista della prossima stagione. Sicuramente riconfermarsi in vetta alla classifica, per provare a vincere il ventunesimo tricolore. Ma il sogno vero è quello di arrivare fino in fondo in Champions League. La finale contro il Manchester City lo ha ingolosito e per lui, poter provare a vincere la coppa dalle grandi orecchie, potrebbe voler dire fare un salto di qualità ulteriore.

Calhanoglu e le sirene di mercato: il giocatore ha già respinto delle offerte e sul futuro ha le idee chiare

Calhanoglu si trova molto bene all’Inter, dove è amato all’interno della squadra e dai tifosi nerazzurri. Un amore ed un affetto così grandi da fare in modo che il centrocampista turco abbia rifiutato offerte ricchissime dall’Arabia Saudita. Per Calhanoglu non è ancora arrivato il momento di lasciare l’Inter, soprattutto finchè si sentirà bene a livello fisico e riuscirà a dare il proprio contributo. Non solo, ma il rinnovo di contratto che lo ha reso uno dei più pagati della rosa, ha fatto in modo che il ragazzo ne sia uscito ancora più leader rispetto a quanto non lo fosse prima. Insomma, Calhanoglu resterà ancora in nerazzurro fino a quando starà bene. Inzaghi non vuole fare a meno del proprio regista.