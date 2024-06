De Vrij respinge il mercato: per lui un compito ben preciso

De Vrij è uno dei giocatori che, nella prossima stagione, farà ancora parte della rosa di Simone Inzaghi. Come confermato dal suo agente, Federico Pastorello, il ragazzo ha avuto offerte in questa sessione, ma le ha respinte tutte al mittente. Il numero 6 nerazzurro si trova molto bene a Milano, così come la sua famiglia, e non ha intenzione di lasciare l’Inter, in virtù anche del recente rinnovo di contratto. Ma per la prossima stagione, la società gli vuol dare un ulteriore compito.

De Vrij e le sirene di mercato: una squadra spinge per averlo, lui ha le idee molto chiare

De Vrij, come anticipato, è un giocatore molto ricercato sul mercato. Il difensore olandese, in questo momento impegnato all’Europeo con la sua nazionale, è stato richiesto in patria. I campioni d’Olanda del PSV Eindoven lo vorrebbero tra le proprie fila nella prossima stagione. Una stagione in cui dovranno fronteggiare l’impegno Champions League e per cui un giocatore di esperienza internazionale come De Vrij potrebbe fare molto comodo. Il giocatore, dal canto, suo, ha declinato l’offerta ed è determinato a rimanere a Milano fino alla fine del suo contratto con la società di viale della Liberazione. Nella prossima stagione sarà lui il centrale, insieme ad Acerbi. Ma avrà un compito ulteriore.

De Vrij, la società si aspetta un ruolo da chioccia: ecco cosa dovrà fare il difensore

De Vrij sarà uno dei difensori della prossima stagione. Ma, nella sua zona di campo, il club nerazzurro ha intenzione di inserire un elemento giovane da far crescere senza pressioni per poi prendere il posto nella prossima stagione. Per questo, la dirigenza nerazzurra, si aspetta dall’olandese che possa fare da chioccia al nuovo giovane che arriverà dal mercato. La sua esperienza potrebbe essere un elemento prezioso per il nuovo arrivato in modo da fargli capire cosa vuol dire giocare nell’Inter e come integrarsi al meglio sia nel gruppo nerazzurro che nel sistema di gioco di Simone Inzaghi. Un compito sicuramente non semplice, ma che De Vrij vuole assumersi con tutta la responsabilità che ha fatto vedere anche quando è sceso in campo.