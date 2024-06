Fabrizio Romano, doppia bomba sull’Inter

Fabrizio Romano lancia la bomba di mercato, Inter sempre più vicina a Josep Martinez. Il club nerazzurro ha di fatto raggiunto la valutazione data dal Genoa all’estremo difensore, arrivando ad offrire 13 milioni di euro più bonus. Questa volta, nessuna contropartita, offerta completamente cash, che sembra destinata ad essere accettata dal club ligure.

Il tweet di Fabrizio Romano sull’Inter e Josep Martinez

«L’Inter ha una proposta per concludere l’operazione Josep Martinez con il Genoa: 13 milioni più 2 in bonus, nessun giocatore incluso nell’affare».

News! Calhanoglu resterà all’Inter

Tweet freschissimo di Romano dedicato al futuro del turco Calhanoglu. Come riporta il giornalista, il regista rimarrà in nerazzurro, nonostante l’allettante offerta del Bayern:

“All’Inter sono felicissimo, il rapporto con i nostri tifosi e con la società è davvero speciale. Sono emozionato all’idea di vincere altri titoli con l’Inter in futuro”. Forza Inter!”.

Holm al Bologna

L’esperto di mercato si è anche concentrato su un altro giocatore spesso accostato all’Inter, l’esterno dell’Atalanta Holm. Il laterale è infatti ad un passo dal vestire la maglia del Bologna, nell’ambito di un’operazione da complessivi 7 milioni di euro. Queste le parole di Romano:

“Il Bologna è vicino all’accordo per ingaggiare Emil Holm come nuovo terzino destro dello Spezia. Holm ha concordato il trasferimento, trattative nelle fasi finali per € 7 milioni dopo il mancato riscatto da parte dell’Atalanta”.

Romano conferma la chiusura della Juve per Douglas Luiz

“Samuel Iling Jr sarà sottoposto a test medici come giocatore dell’Aston Villa martedì. Iling Jr firmerà un accordo valido fino a giugno 2029. Visite mediche anche per Barrenechea nel corso di questa settimana”.

Non solo Italia, un tweet anche sul PSG

Per concludere, un tweet dedicato al mercato straniero: “Il Paris Saint-Germain vuole avanzare velocemente a livello personale per Lutsharel Geertruida poiché c’è interesse anche da parte dei club della Premier League. Il PSG non ha ancora inviato una proposta formale al Feyenoord”.