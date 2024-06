Martinez, il Genoa conferma: “Va via”. E su Gudmunsson…

Martinez è vicinissimo ad essere un nuovo giocatore dell’Inter. Oltre alle indiscrezioni venute fuori dai vari media in questi giorni, oggi anche il CEO del Genoa, Andres Blazquez, ha confermato come il portiere spagnolo sia molto vicino a lasciare la società rossoblù. Come si sa, l’ex Lipsia interessa molto ai nerazzurri che sembrano essere all’ultima curva per lui. Un altro giocatore che piace molto in viale della Liberazione è anche Gudmunsson, su cui il dirigente dei liguri è stato sibillino circa il suo futuro.

Martinez-Inter, finalmente ci siamo: trattativa agli sgoccioli. La conferma arriva dal CEO del Genoa

Martinez, quindi, è davvero molto vicino a diventare un nuovo portiere dell’Inter. Raccontiamo da giorni come la trattativa sia bene impostata e di come le società siano vicine ad una quadra. Proprio sul tema, intervenuto ai microfoni di Telenord, ha parlato il CEO della società rossoblù, Blazquez, che si è espresso in maniera eloquente. Ecco le parole di Blazquez: “Forse va via il portiere e ne cercheremo uno. Su Martinez non si sa tutto ma voglio che i parametri siano chiari, vale più di 15 milioni ma non dipende da noi. A volte i procuratori fanno i loro interessi, ma il mondo è piccolo. Kotarsky è forte ma non siamo gli unici su di lui”.

All’Inter piace anche Gudmunsson. Da Blazquez un’indicazione sul futuro dell’islandese

Martinez non è il solo giocatore che piace ai nerazzurri. Del Genoa, infatti, come si sa, interessa parecchio anche Albert Gudmunsson. L’attaccante islandese viene considerato come l’interprete che manca nel reparto avanzato della squadra di Inzaghi. E anche su di lui, Blazquez, ha parlato del futuro, dicendo cose indicative. Ecco le parole di Blazquez: “Non siamo una prigione, se alcuni calciatori vogliono fare altre esperienze noi non possiamo fermare la loro carriera. Se uno vuole venire al Genoa, si troverà bene e potrà fare carriera. A gennaio, Albert è voluto restare: gli dissi di restare per arrivare tra le prime dieci e quasi ci siamo riusciti, ma devo soddisfare anche i loro bisogni. Il mercato è appena iniziato, aspettiamo la fine degli Europei”.