Inter, occhio! Una squadra di A ti soffia l’obiettivo per la difesa

Inter e mercato è un binomio che in questi giorni sta andando per la maggiore. La società nerazzurra, infatti, è stata impegnata con l’affare Calhanoglu che si è concluso con un nulla di fatto, ma anche con le questioni rinnovi. Ma in viale della Liberazione si prova anche a rafforzare la squadra, cercando i profili migliori per la rosa di Inzaghi. Uno dei reparti da rinforzare è quello della difesa, anche se un obiettivo può sfumare per l’ingresso prepotente di una squadra di Serie A.

Inter, per la difesa si cerca l’obiettivo giovane: piace tanto il talento del Boca Juniors

Inter protagonista del mercato in entrata, in attesa di quelle uscite preventivate per finanziarlo. Come anticipato, uno dei reparti da rinforzare è sicuramente la difesa. L’obiettivo è quello di acquistare un elemento giovane, ma pronto, da far crescere alle spalle di Acerbi che andrà in scadenza vista l’età avanzata. Uno dei profili valutato con positività è quello di Nicolas Valentini del Boca Juniors. Il centrale ha il contratto in scadenza al 31 dicembre del 2024. Pertanto, potrebbe essere acquistato per una cifra relativamente bassa. Si tratta di un difensore che può giocare sia in una retroguardia a quattro che come centrale o braccetto in una a tre. Bravo nell’impostazione e con ottima struttura fisica, si fa apprezzare anche in fase di marcatura. L’Inter lo vuole, ma rischia la beffa. Infatti, una squadra di Serie A si è inserita su di lui con forza.

Una squadra di A ti soffia l’obiettivo per la difesa: inserimento concreto per il centrale

Inter che rischia la beffa di mercato per Valentini. Infatti, il difensore argentino piace a tanti, ma nelle ultime ore, come confermato da Gianluca Di Marzio, c’è stato l’inserimento prepotente della società di Serie A. Il Como neo-promosso, e con grandi ambizioni, dopo aver acquistato il gallo Belotti, si è fiondata prepotentemente sul giocatore. Il prezzo non troppo alto e la ricchezza della proprietà della società del Lago, potrebbe fare la differenza. Specie con un progetto che permette di sognare e di poter ambire sul medio-lungo periodo a grandi traguardi. L’Inter osserva, ma probabilmente dovrà accantonare l’obiettivo. Vedremo su chi andranno i nerazzurri per rinforzare il reparto come chiesto da Inzaghi.