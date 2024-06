Marotta prenota il colpo per il 2025? Un nome stuzzica l’Inter

Marotta ha in mano le redini del club nerazzurro. Il CEO Sport, nominato anche presidente, in questo momento è impegnato con tutto ciò che riguarda la campagna di rafforzamento dell’Inter in vista della prossima stagione. Tutte le big si stanno rinforzando per diminuire la distanza in classifica dal club nerazzurro e anche la dirigenza interista vuole farsi trovare pronta. Intanto, Marotta, punta a un giocatore della nostra Serie A. Il dirigente vuole prenotarlo in vista della stagione 2025/2026.

Marotta cerca rinforzi per il futuro: si prova a prenotare il colpo per il 2025

Marotta, dunque, sta cercando di ottenere il massimo dal mercato, pur con risorse molto limitate. L’esperto dirigente, infatti, da qualche anno, insieme alla sua squadra, è costretto a fare i salti mortali per rendere competitiva l’Inter. Ed anche quest’anno sarà lo stesso. L’acquisto e l’investimento di denaro per Josep Martinez non consente più di fare voli pindarici. Pertanto, si dovrà procedere passo passo. Uno dei reparti da rinforzare potrebbe essere posticipato alla prossima stagione e si tratta della difesa. In quel ruolo, Acerbi andrà in scadenza e c’è un profilo che stuzzica molto la dirigenza nerazzurra. Questi è Bijol. Il difensore dell’Udinese è impegnato con la sua Slovenia ed è un elemento perfetto per giocare da centrale in una difesa a tre. Ausilio e Marotta lo apprezzano molto.

Si prova a posticipare il colpo per la difesa: la strategia per portarlo a Milano

Marotta vuole portare Bijol all’Inter. Il difensore bianconero ha dimostrato di saper essere perfetto da centrale nella difesa a tre. In questo momento, viste anche le esigenze in altri ruoli, non si può affondare il colpo per ragioni economiche. Ma l’obiettivo è quello di dare l’assalto nella stagione 2025/2026. Il giocatore verrebbe lasciato un’altra stagione in Friuli e, se i miglioramenti saranno costanti come avvenuto in queste stagioni, allora fin da gennaio si potrebbe pensare di portarlo in nerazzurro. Ma prima, bisognerà vedere come finirà con gli altri acquisti e quale sarà la disponibilità economica del club.