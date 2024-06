Inzaghi, c’è la data entro cui siglare il rinnovo. E un indizio…

Inzaghi è al centro delle voci di mercato del mondo nerazzurro. Il tecnico interista, infatti, sta trattando da tempo il suo rinnovo con la società e la fumata bianca non è ancora arrivata. Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, nelle varie uscite pubbliche, ha parlato di ottimismo per quanto concerne la definizione dell’accordo. Ed anche lo stesso Inzaghi ha parlato di assenza di problematiche tra le parti. Intanto, c’è una data limite entro cui trovare l’accordo.

Inzaghi-Inter, volontà reciproca di trovare un accordo. Ma ecco cosa frena la trattativa

Inzaghi e l’Inter non hanno problematiche particolari per la definizione dell’accordo per il rinnovo. Ma la trattativa, ovviamente, vista l’assenza della fumata bianca, sembra essere bloccata. La ragione è una: il tecnico vorrebbe un rinnovo biennale, mentre la nuova proprietà vuole procedere solamente a rinnovi annuali. Allora, il tecnico ed il suo agente, hanno cercato di trovare una via di mezzo proponendo un rinnovo annuale a cifre più alte. Ma proprio sull’ingaggio non è stata trovata la quadra. E allora bisognerà incontrarsi nuovamente per provare a limare le differenze. La società, dal canto suo, non vorrebbe sforare il tetto dei 6,5 milioni di euro di ingaggio, specie visti gli altri aumenti per i rinnovi di Barella e Lautaro. Ma c’è una data limite entro cui le parti vogliono trovare l’accordo.

Data massima per l’accordo: ma il futuro è con il tecnico e c’è anche un indizio

Inzaghi e l’Inter hanno una data limite per poter trovare un accordo. Secondo il Corriere dello Sport, si tratta del 13 luglio, giorno in cui inizierà il ritiro della squadra nerazzurra. Ovviamente, il tutto, avverrà con molta tranquillità e se non sarà quello il giorno si continuerà a trattare. Ma c’è un’indicazione molto chiara che fa capire come il tecnico nerazzurro sia al centro del progetto dell’Inter. Infatti, tutti e tre i nuovi acquisti sono stati decisi e avallati da Inzaghi. Così come la strategia sulle cessioni. Insomma, una indicazione molto chiara: l’ex Lazio è il fulcro del progetto tecnico interista.