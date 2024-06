Zanetti a sorpresa su Carboni. Su Lautaro e il rinnovo…

Zanetti parla a Tyc Sports di due giocatori nerazzurri impegnati, in questi giorni, con l’Argentina, in Copa America. Si tratta di Lautaro e Valentin Carboni. Due giocatori che, per motivi differenti, sono sulla bocca dei vari media per essere al centro del mercato della società nerazzurra. Proprio le parole del vice-presidente interista hanno schiarito le idee sui due attaccanti, specie quanto torneranno dalla Copa America.

Zanetti, parola a sorpresa su Carboni: “Ecco cosa farà al ritorno dalla Copa America”

Zanetti, dunque, ha parlato di Valentin Carboni. Il giovane trequartista, secondo i vari media, è al centro del mercato in uscita dell’Inter per trovare i fondi necessari e affondare il colpo su Gudmunsson. Ma le parole dell’ex capitano, in questo senso, hanno sorpreso tantissimo perchè sono andate in controtendenza. Non solo non ha parlato di una mancata cessione, ma addirittura di una permanenza all’Inter. Ecco le parole di Zanetti: “Valentin Carboni, dopo la Copa America, tornerà all’Inter. Questo impegno internazionale lo farà crescere molto. Siamo di fronte ad un giocatore con un grande futuro. Valentín ha un talento impressionante. Ogni volta che tocca la palla, capisci che sta per succedere qualcosa di bello. È molto giovane, ha un grande futuro e speriamo che, con noi, finisca di completare la sua crescita”.

Zanetti-Lautaro, legame molto forte: il vice-presidente fa il punto sul rinnovo del capitano nerazzurro

Zanetti ha parlato anche del chiacchieratissimo rinnovo di Lautaro. Il capitano nerazzurro, stando ai media e alle parole del suo agente, rinnoverà al ritorno dalla Copa America. E proprio di questo ha parlato lo stesso Zanetti. Ecco le sue parole: “Quando hai grandi giocatori è normale che ci sia l’interesse di grandi club che si accorgono di lui. Lautaro è con noi da sei anni e sta bene con noi. Lo dimostra, è il capitano, il riferimento e tante volte ha detto che sta bene e che vuole continuare a vincere scudetti con l’Inter”. Insomma, non ci sono assolutamente dubbi. Il rinnovo di Lautaro si farà e il futuro del Toro sarà ancora a Milano per le stagioni a venire. Conferma da parte di Javier Zanetti.