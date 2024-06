Ausilio e Marotta scatenati! Due 2001 nel mirino dell’Inter

Ausilio e Marotta stanno cercando i migliori profili per i nerazzurri. I due dirigenti stanno anche provando ad accontentare la nuova proprietà, Oaktree, che ha emesso un diktat sul mercato. Infatti, il fondo statunitense, ha ordinato di puntare su giocatori giovani che possano essere valorizzati per poi, magari, fare una bella plusvalenza. E in tal senso, la dirigenza nerazzurra ha puntato due talenti che hanno fatto davvero molto bene nella scorsa stagione.

Ausilio e Marotta per la linea verde: i due dirigenti rivolgono la loro attenzione per due 2001

Ausilio e Marotta stanno cercando di allestire una rosa competitiva per i nerazzurri, ma anche di volgere uno sguardo al futuro. I due dirigenti, infatti, stanno provando ad acquisire alcuni giovani talenti che possano far parte della rosa dell’Inter del futuro una volta che si sono valorizzati. In questo senso, l’attenzione è stata rivolta a due giovani giocatori di due neo-promosse. Si tratta di Tessmann e di Barnabè. Per il primo si sta puntando a fare uno scambio, inserendo due pedine come Filip Stankovic e Gaetano Oristanio. Il secondo piace davvero tanto, ma anche deve iniziare una vera e propria trattativa tra le parti. Ma l’intento è chiaro: l’Inter punta sulla linea verde per far crescere questi talenti alle spalle dei giocatori titolari.

Tessmann e Barnabè stupiscono: tutti i numeri dei due talenti

Ausilio e Marotta, quindi, hanno puntato Tessmann e Barnabè. I due giocatori, nella passata stagione, sono riusciti a mostrare tutte le loro qualità. Il centrocampista statunitense, infatti, ha giocato 42 partite in Serie B, andando a segno per ben 7 volte. Mentre lo spagnolo, ha giocato 38 match con addirittura 9 gol e 5 assist. Insomma, due giocatori davvero interessanti che fanno della fase offensiva il loro forte. I nerazzurri riflettono, sapendo di puntare su due talenti di grande qualità. Ma l’indirizzo è chiaro. Adesso si punta sui giovani da far crescere e da valorizzare.