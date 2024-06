Pavard, un’offerta dall’Arabia fa tremare l’Inter: la risposta di Benji

Pavard è arrivato a Milano nella scorsa sessione di mercato. Il difensore francese è diventato fin da subito una colonna del club nerazzurra e ha dimostrato tutta la sua classe con grandi prestazioni nella scorsa stagione. Proprio nella giornata di oggi è arrivata la notizia di un’offerta da un club dell’Arabia Saudita, che sarebbe arrivata in viale della Liberazione. Il difensore francese ha già comunicato la sua intenzione all’Inter e ai suoi dirigenti.

Pavard piace tantissimo in Arabia Saudita: offerta recapitata all’Inter. Il francese ha già chiarito le sue intenzioni

Pavard è un obiettivo delle squadre arabe. Il difensore francese, infatti, ha ricevuto offerte per trasferirsi nella lega araba. E addirittura, secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, anche i nerazzurri avrebbero ricevuto un’offerta per lasciar partire il giocatore. Come spesso avviene in questi casi, ci sarebbe stato anche un confronto tra la società e il proprio tesserato. Lo stesso Pavard avrebbe fatto sapere di non volerne sapere di lasciare Milano e, dunque, ha declinato ogni tipo di tentazione. Il giocatore sta molto bene all’Inter e fin dal momento in cui si paventava del suo arrivo in nerazzurro è subito diventato un idolo per la tifoseria. Un aspetto, questo, che il francese tiene in alta considerazione.

Pavard-Arabia, niente da fare: il giocatore manda un messaggio chiaro via social

Pavard ha anche mandato un messaggio attraverso i propri profili social. Il difensore francese, infatti, ha pubblicato una storia Instagram con una sua foto in nerazzurro e due cuori con i colori della squadra. Un ulteriore messaggio, semmai ce ne fosse bisogno, della sua volontà di rimanere all’Inter e a Milano. Insomma, nessuna possibilità per le squadre arabe di convincere Pavard. Il difensore sarà una colonna portante della squadra e della difesa nerazzurra insieme ad Acerbi e Bastoni. E l’Inter se lo gode, sperando che la sua esperienza possa portare ancora più vittorie e trofei.