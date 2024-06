Ndoye strappa applausi: l’Inter lo osserva. Inzaghi…

Ndoye strappa applausi contro l’Italia. L’esterno della Svizzera, nella partita di ieri che ha eliminato la formazione azzurra dall’Europeo, è riuscito a giocare una gran gara e a stupire tutti gli addetti ai lavori. Il giocatore del Bologna è uno dei giocatori che piace all’Inter in vista di questa sessione di mercato e, sicuramente, la dirigenza nerazzurra avrà preso appunti e fatto le dovute valutazioni per provare ad imbastire una trattativa.

Ndoye stupisce all’Europeo con la maglia della Svizzera: Marotta e Ausilio prendono appunti

Ndoye, dunque, è uno di quegli elementi che piacciono tanto a Marotta e Ausilio. Proprio il presidente nerazzurro e CEO Sport, al seguito della Nazionale azzurra, ha osservato da molto vicino il giocatore e non può che esserne rimasto parecchio stupito. Una partita da esterno a tutta fascia, mettendo in difficoltà Darmian prima ed El Sharaawy successivamente. Una partita che, tra le altre cose, ha fatto sì che i dubbi tattici sul suo conto venissero dissipati. Perchè tanti hanno storto il naso quando l’Inter ha iniziato a sondare il terreno per lo svizzero come esterno destro a tutta fascia. Il giocatore, infatti, nel Bologna, è stato impiegato come esterno d’attacco, con poca licenza di difendere. Ma la prestazione ha convinto tutti e Dan Ndoye, adesso, si gode gli interessamenti delle grandi squadre.

Dirigenti e Inzaghi convinti di un aspetto in particolare

Ndoye, come detto, è uno degli obiettivi di mercato. Il Bologna lo valuta 25 milioni di euro. I nerazzurri potrebbero pensare a lui solo in caso di partenza di Dumfries il cui rinnovo di contratto è in stand-by. Inzaghi e la dirigenza puntano lui come esterno a tutta fascia. Tutti sono pienamente convinti di avere, eventualmente, tra le mani, un giocatore di interpretare quel ruolo alla perfezione. Sicuramente ci vorrà un po’ di lavoro per quanto riguarda la fase difensiva, ma la caratteristiche e le qualità di Ndoye fanno pensare che tatticamente non ci saranno problemi. Sicuramente, se ne saprà maggiormente dopo la fine dell’Europeo, quando si entrerà nel vivo del rinnovo di Dumfries e quando si saprà di più sugli altri eventuali interessi per l’esterno elvetico.