Inter, affare chiuso: una montagna di soldi in arrivo

Inter – Adesso è ufficiale, dopo mesi di rumor la conferma è arrivata questa mattina tramite il sito della società: Betsson Sport è il nuovo main sponsor dei campioni d’Italia.

L’Inter andrà quindi a sostituire il precedente sponsor, Paramounth+, con quello della società di scommesse online con sede a Stoccolma che tuttavia dovrà presentare sulle magliette non il logo del proprio sito di gioco online ma bensì quello di Betsson Sport, loro sito di infotaintment sportivo, che andrà quindi ad affiancare le altre due novità presenti sulle divise dei nerazzuri l’anno prossimo: il tricolore e le due stelle.

Inter il nuovo sponsor è Betsson Sport

Nel comunicato viene confermato che Betsson sarà il main sponsor dell’Inter per i prossimi 4 anni definendolo come il più importante accordo della storia interista per quanto riguarda la sponsorizzazione presente sul front delle maglie.

Il comunicato poi si sofferma su ciò che lega i due brand : “Betsson Sport ha scelto di legarsi ai nerazzurri riconoscendosi nei valori di ambizione e dedizione instancabile che caratterizzano l’Inter sia dentro che fuori dal campo. Il percorso di crescita del brand, testimoniato dai successi delle ultime stagioni, è culminato con la vittoria dello Scudetto 2023-2024, traguardo che consentirà di avere la seconda stella cucita sulla maglia a partire dalla prossima stagione e che riempie Betsson Sport di orgoglio per la partnership siglata.”

Le cifre dell’accordo

Ponendo invece attenzione sulle cifre dell’accordo questo dovrebbe portare nelle casse della società milanese ben 30 milioni di euro a stagione, cifra decisamente superiore ai 15 milioni del precente accordo con Paramouth+ e che spera di far dimenticare i problemi derivati dal precedente rapporto con Digital Bits.

Anche Stefano Tino, managing director italiano per Betsson Sport, si è espresso particolarmente positivo riguardo la partnership tra le due società rinnovando i complimenti per il successo ottenuto nell’ultima stagione e definendosi orgoglioso nel poter accostare il nome di Betsson Sport a quello di un team vincente come l’Inter.