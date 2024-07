Inter, nuovo obiettivo per la difesa

Inter, nelle ultime ore sembra essere emerso un nuovo nome per il reparto difensivo dei nerazzurri: Mats Hummels. Il difensore tedesco, oggi svincolato, è pronto per una nuova avventura e ha suscitato l’interesse di Ausilio e Marotta pronti ad un altro grande colpo. Hummels ha attirato l’attenzione non solo dei campioni d’Italia ma anche del Bayer Leverkusen, a quanto pare Xabi Alonso vorrebbe aggiungere il 35enne alla sua rosa dato l’importante peso che potrebbe portare con la sua esperienza. Gli attuali campioni di Germania vorrebbero quindi potenziare la propria difesa anche in vista della loro partecipazione alla Champions League 24-25.

Inter, un parametro zero da non perdere

Il centrale, campione del mondo nel 2014, ha dimostrato nella scorsa stagione di non sentire assolutamente il peso dell’età portando in campo grandissime prestazioni. Hummels ha vinto il premio MVP di entrambe le semifinali giocate in Champions League contro il PSG annullando completamente il fenomeno Kilyan Mbappe. Appaiono ovvi i motivi per cui i nerazzurri vorrebbero aggiungere alla propria già stellare difesa uno dei difensori più rilevanti degli ultimi anni. Nonostante tutto Hummels ha purtroppo mancato la convocazione agli Europei, notizia che a fine maggio ha creato non poche polemiche anche fuori dalla Germania.

Tutti matti per il tedesco

L’Inter non è l’unica squadra italiana interessata al vice campione d’Europa, nei giorni scorsi varie testate giornalistiche hanno parlato del forte interesse di Roma, Como, Napoli e Milan. Sembrerebbe quindi possibile vedere un derby di mercato già ai primi di Luglio, questo per accaparrarsi il lussuoso parametro zero. Per Hummels sarebbe la prima volta fuori dai confini tedeschi, la sua lunga carriera è stata per intero divisa tra due delle principali squadre della Germania, Bayern Monaco e Borussia Dortmund, maglia con cui lo sfortunato centrale ha perso ben due finali di Champions proprio contro il Bayern.