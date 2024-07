Marotta a caccia dei prossimi parametri zero: quanti nomi in lizza!

Marotta subito a caccia dei prossimi parametri zero. Mentre la squadra, con chi sarà a disposizione, si prepara mentalmente ad iniziare il ritiro e la preparazione atletica, la dirigenza lavora duramente per rinforzare la rosa non solo di questa stagione, ma anche del prossimo anno. Sul taccuino della dirigenza, ci sono già i primi profili a parametro zero per la stagione 2025-2026. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Marotta a caccia dei prossimi parametri zero: ecco chi punta il presidente nerazzurro

Marotta, come dice la sua storia, è un maestro nell’acquistare giocatori a parametro zero. La lista dei giocatori acquistati in questo modo è veramente lunga. E anche in vista della prossima stagione, c’è già qualche elemento che stuzzica il dirigente e che potrebbe fare al caso del club nerazzurro che, si sa, non gode di troppe finanze a disposizione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i nerazzurri sarebbero molto interessati sulla destra a Sugawara e Wan Bissaka, il cui contratto andrà in scadenza e che erano stati sondati per il post-Dumfries. In difesa, occhio a Jonathan Tah del Leverkusen, oltre a Zouma e Boscagli. Sempre sulle corsie esterne, ci sono le due più grosse novità. La prima è Geertruida e la seconda il giovanissimo e talentuosissimo Yan Couto.

Una lista lunghissima e di successo per il dirigente

Marotta sicuramente ha un rapporto speciale per gli acquisti a parametro zero. Il presidente e CEO Sport interista, nella sua storia da dirigente, ha sempre ottenuto grandi risultati dagli acquisti fatti. Come dimenticare, ovviamente, Paul Pogba alla Juventus, poi rivenduto al Manchester United a peso d’oro. Così come gli innesti di Hakan Calhanoglu, Marcus Thuram ed Henrikh Mkhitaryan in nerazzurro e che sono diventati tre pilastri fondamentali per il gruppo di Simone Inzaghi. Insomma, acquisti a zero non vuol dire non di qualità. Adesso i tifosi interisti hanno grandi aspettative per vedere all’opera gli ultimi arrivi, Zielinski e Taremi.