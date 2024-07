Martinez-Inter, cosa manca veramente alla firma

Martinez, il portiere spagnolo che ha concluso la sua stagione al Genoa dovrà ancora pazientare prima di poter vestire i colori nerazzurri. A quanto pare la data prevista per le visite mediche ha subito uno slittamento. E il tutto dovrebbe essere dovuto probabilmente ad alcuni dettagli non ancora chiariti tra Inter e Genoa.

Le visite erano inizialmente previste per la giornata di domani, martedì 2 Luglio. Tuttavia a causa dei motivi sopracitati esse verranno posticipate a data da destinarsi.

Le due società hanno raggiunto l’accordo economico giorni fa. L’estremo difensore classe 1998 si sposterà ad Appiano Gentile a titolo definitivo per una cifra che si aggirerà attorno ai 13 milioni di euro più bonus.

Niente timore dunque per i tifosi interisti, l’affare non è a rischio, l’arrivo del vice Sommer è stato soltanto posticipato di qualche giorno.

Martinez-Inter, le parole di Sommer

Interrogato qualche giorno fa pochi minuti prima dell’inizio di Italia – Svizzera, Yann Sommer, attuale portiere titolare dei nerazzurri, ha parlato di Josep Martinez. Lo svizzero ha sottolineato come l’Inter necessiti di un nuovo portiere dato l’addio di Emil Audero. L’ex Bayern ha poi espresso la sua volontà nel mettersi a lavoro col nuovo compagno mettendo tuttavia in chiaro che sarà lui il portiere titolare anche nella prossima stagione interista.

Il futuro è dello spagnolo

Le dichiarazioni di Sommer sembrano dunque contraddire quanto detto da Fabrizio Biasin qualche giorno fa. Il giornalista sosteneva che Martinez non sarebbe stato disposto a far da riserva asserendo che l’Inter non avrebbe speso 15 milioni per un secondo portiere, tuttavia le parole dello svizzero sembrano confermare che il nuovo portiere interista dovrà, quantomeno nella prima parte di campionato, far da riserva al suo collega più anziano.

Josep Martinez ha ancora una lunga carriera davanti, il 26enne ha chiuso la scorsa stagione con ben 88 parate in 36 presenze collezionando anche 8 clean sheet, ottimi numeri per l’ex Lipsia.