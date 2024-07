Materazzi insultato da uno juventino: che bordata dell’ex Inter

Materazzi, ex difensore nerazzurro, ha ricevuto insulti sui social per una foto postata attraverso il suo profilo. Il campione del Mondo, con un messaggio, ha voluto parlare di quanto accaduto, senza mancare di mandare una bordata all’hater juventino. La risposta di Matrix è stata sicuramente educata, ma mettendo i puntini sulle “i”. L’ex giocatore, infatti, non ha voluto farla passare liscia all’uomo che lo ha insultato.

Materazzi insultato sui social da un tifoso juventino: è il sindaco di Vezzano

Materazzi, dunque, ha subito insulti social da parte del sindaco di Vezzano, Stefano Vescovi. Sotto una foto dell’ex numero 23 di Inter e Nazionale, infatti, il primo cittadino ha scritto: ” Vergogna del calcio italiano. Miracolato”.

Non si è fatta attendere la risposta di Matrix che ha risposto: “Ieri sono tornato da Berlino e ho ritrovato su quel campo gente con cui ho condiviso una delle gioie sportive mie più grandi… Ho fatto una foto, l’ho postata e un individuo mi scrive cose senza senso e per di più non inerenti sicuramente alla nazionale italiana. Incuriosito cerco il suo profilo e mi accorgo che mi segue… A questo punto cerco di capire la sua infelicità! La cosa più vergognosa è che questa persona è un sindaco in carica. Scusate, di solito nemmeno li considero, ma uno che dovrebbe far bene alla comunità va premiato”.

Matrix e i tifosi juventini: un botta e risposta non insolito

Materazzi, dunque, si è trovato nuovamente a rispondere a degli insulti di tifosi della Juventus. Il rapporto dell’ex Perugia con i fan bianconeri non è stato mai idilliaco e, da entrambe le parti, non sono mancate le punzecchiature. Ma questo rapporto contrastato parte da lontano, fino ad arrivare al 2000. Infatti, all’ultima giornata di campionato, proprio il Perugia di Materazzi sconfisse la Juventus di Carlo Ancelotti consegnando lo scudetto alla Lazio. Da lì, tutto è precipitato. Ora, l’ex difensore, è diventato un totem per i tifosi interisti. E sicuramente non mancherà di sostenere Inzaghi e i suoi. Cosa che, ovviamente, scatenerà ancora di più i tifosi rivali.