L’attacco: “Il blocco Inter ha fatto pena! Barella? Gode di impunità”

Pavan stuzzica l’Inter. La Nazionale italiana, come si sa, è stata eliminata dall’Europeo per mano della Svizzera. La formazione elvetica si è imposta per 2-0 meritatamente. A tanti non è andato giù che nella rosa azzurra ci fossero tanti giocatori della squadra di Inzaghi. E qualcuno, come il giornalista juventino, Massimo Pavan, ha fatto anche qualche commento fuoriluogo sugli interisti impegnati all’Europeo e che non hanno reso al 100%.

Pavan punge i nerazzurri in Nazionale: “Il blocco Inter ha fatto pena!”

Pavan, dunque, ci ha tenuto a commentare le prestazioni dei giocatori nerazzurri impegnati con la Nazionale italiana. Un commento fuoriluogo e per certi versi offensivo, specie perchè si sarebbero potuti usare altri toni. Ecco le parole di Pavan: “L’Inter Nazionale ha fatto pena all’Europeo, speriamo che mantengano questo livello la prossima stagione, Fagioli ieri tra i meno negativi, ma verrà linciato perché in Italia odiano la Juve. Chiesa non ha fatto bene, ma se predichi nel deserto a volte finisce l’acqua e nessuno gli ha portato una borraccia, su Barella possiamo dirla tutta, meriterebbe un’ammonizione a partita ma sappiamo che gode di impunità, se prendesse tutti i cartellini che merita sarebbe un giocatore normalissimo e molto nervoso come lo abbiamo visto in nazionale”.

Giustificazioni ad personam per gli juventini

Pavan ha espresso il suo parere, con modi sbagliati probabilmente, ma dal contenuto lecito. Ma sembra quasi che il giornalista juventino abbia delle giustificazioni ad personam per i calciatori della propria squadra. Fagioli tra i meno negativi e Chiesa predica nel deserto. Se tanto mi da tanto, lo stesso potrebbe dirsi del resto dei ragazzi della Nazionale. La verità è che gli unici due elementi che non hanno demeritato sono stati Donnarumma – unico vero fuoriclasse degli azzurri – e Calafiori. Per il resto, quello di Spalletti, è apparso un gruppo disunito e completamente non in condizione per affrontare una competizione del genere.