Prandelli contro il ‘blocco Inter’: “Ha deluso! Vi spiego perchè”

Prandelli contro il ‘blocco Inter’. L’ex ct della Nazionale, Cesare Prandelli ha parlato della delusione per l’eliminazione dall’Europeo della squadra azzurra. Un’eliminazione che ha lasciato strascichi e tantissima delusione. Non tanto per l’eliminazione in sè, quanto per le modalità attraverso la quale è arrivata, con una squadra scarica, senza unione e mordente. Prandelli, inoltre, ha parlato delle cause della stessa, trovando una di queste nel ‘blocco Inter’.

Prandelli contro il ‘blocco Inter’: “Ha deluso! Ecco perchè”

Prandelli, dunque, ha trovato una delle cause dell’eliminazione dell’Italia nel ‘blocco Inter’. L’ex ct ha detto la sua, provando a spiegarne anche le ragioni di queste prestazioni troppo sotto tono dei giocatori nerazzurri. Ecco le parole di Prandelli a La Gazzetta dello Sport: “Non ero nella testa di Spalletti, probabilmente non aveva garanzie, riceveva risposte poco rassicuranti e ha cercato di trovare equilibrio in qualche modo. Non è stato neanche facile: il blocco Inter ha deluso perché erano giù, avevano vinto lo scudetto troppo presto per restare in condizione. Spiace dirlo ma è così. Però sicuramente un progetto va trovato”.

Il ‘blocco Inter’ diventato l’alibi di tutti per nascondere i problemi

Prandelli è solo l’ultimo addetto ai lavori che trova le responsabilità dell’uscita dall’Europeo nel blocco nerazzurro. E’ vero, ed è inutile negalo, i giocatori interisti non hanno fatto per niente un buon Europeo. Ma così dicendo, sembra che questi siano stati gli unici. E, invece, gli elementi positivi della Nazionali non entrano nelle dita di una mano. A parte Donnarumma e Calafiori, il resto della rosa è stato altamente insufficiente. Trovare il capro espiatorio ad ogni disfatta, sembra più un voler nascondere la polvere sotto al tappeto e non trovare le reali causa del fallimento. Troppo gente si occupa di parlare di calcio. Troppo poca di lavorarci concretamente per risolvere le problematiche reali.