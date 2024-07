Valentin Carboni, l’OM fa sul serio: può partire davvero!

Valentin Carboni, attaccante classe 2005, piace molto all’Olimpique Marsiglia che in questi giorni ha iniziato i propri contatti con al dirigenza nerazzurra. La squadra francese ha messo al centro del mirino l’argentino già da qualche tempo e adesso sembra arrivato il momento di presentare un offerta. L’Inter ha fissato il prezzo attorno ai 40 milioni anche se parrebbe più propensa a far partire il 19enne soltanto con un eventuale prestito. L’interesse di Roberto De Zerbi appare parecchio concreto a questo punto, per l’allenatore italiano Carboni merita un posto nel suo nuovo progetto in Francia. Purtroppo l’Olimpique parteciperà soltanto a due competizioni avendo mancato la qualificazione alle competizioni europee, ciò non fa ben sperare nel caso in cui Carboni dovesse muoversi tramite prestito.

Valentin Carboni poco spazio all’Inter?

Sembra allontanarsi dunque la possibilità di vedere Valentin con la maglia dei nerazzuri il prossimo anno, purtroppo il giovane non rientra nei piani di Simone Inzaghi neanche come possibile quinta punta. Carboni ha chiuso la propria stagione con la maglia del Monza, dove ha giocato per lo più partendo dalla panchina ma riuscendo comunque ad avere delle buone prestazioni. Prestazioni, che tra l’altro, hanno consentito a Valentin di strappare una convocazione per la Copa America con la maglia dell’Argentina. Questa è stata sicuramente una grande occasione per Carboni che in questi giorni sta condividendo lo spogliatoio con Lionel Messi. Il plurivincitore del Pallone D’Oro ha anche speso delle parole molto positive per l’attaccante interista affermando che ha un grande futuro di fronte a sè.

Non solo Valentin, anche Franco saluta l’Inter

Nei giorni scorsi è arrivata anche l’ufficialità della partenza per il fratello di Valentin: Franco Carboni va al River Plate. Nuova avventura per il giovane centrocampista che andrà in Argentina tramite l’opzione del prestito con diritto di riscatto piazzato a 4 milioni di euro. L’intenzione dell’Inter è quella di inserire una clausola per la recompra fissata a 12 milioni.