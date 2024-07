Zenga non ci sta e accusa l’Inter. L’ex portiere della squadra nerazzurra non ha preso bene la nomina di Benny Carbone come allenatore dell’Under 18. Una scelta fatta dalla società, dopo che tanti elementi dello staff tecnico del settore giovanile sono cambiati. L’uomo ragno, non ha lesinato un giudizio sulla decisione, facendo intuire che sarebbe potuto essere lui a insegnare ai più giovani i valori dell’Inter e della sua storia.

Zenga furioso con l’Inter: “Chi decide lo fa per simpatia?”

Zenga non ci sta e sferra un duro attacco sia a Benny Carbone, che come detto è stato nominato come tecnico dell’Under 18, ma anche all’Inter che, a suo avviso, non prenderebbe decisioni con cognizione di causa. Ecco le parole di Walter Zenga all’interno della sua storia: “Oggi ero in sede all’Inter, casa mia, la mia vita e ho appreso che l’Under 18 verrà allenata da uno che mi ha tradito (non lo nomino perché non se lo merita) e mi chiedo: ma chi decide lo fa con cognizione delle cose oppure per simpatia??? Le under dovrebbero essere allenate da chi ha ideali, senso di onestà… Va beh Inter, forse meglio dare a chi non ha questi valori opportunità che non merita piuttosto che inculcare nei ragazzi sani principi…”.

Il settore giovanile nerazzurro apre un nuovo corso anche con lo staff tecnico

Zenga si è molto arrabbiato per le decisioni dell’Inter in merito alle nomine degli staff tecnici dei settori giovanili per la prossima stagione. Settore giovanile nerazzurro che, dall’addio di Samaden, ha avviato un vero e proprio restyling. Al posto dell’ex responsabile del settore giovanile, passato a quello dell’Atalanta, adesso c’è Massimo Tarantino. Mentre, dopo l’avventura triennale di Christian Chivu sulla panchina della Primavera, quest’anno c’è stato il passaggio di consegne dato ad Andrea Zanchetta. Insomma, anche nel settore giovanile qualcosa sta cambiando, in attesa di capire se, la stagione 2025/2026 sarà quella giusta per avere anche la squadra Under 23.