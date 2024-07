Buchanan out, chi al suo posto? Spuntano i nomi di due grandi ex

Buchanan – Sorprendente quanto emerge nelle ultime ore: le notizie di due possibili clamorosi ritorni sono arrivati alle orecchie dei tifosi nerazzurri: Ivan Perisic e Joao Cancelo. Entrambi andrebbero a coprire il buco lasciato dall’infortunio di Buchanan che come riportato ieri resterà fuori dai campi per almeno 4 mesi. Assenza che dovrà essere coperta dalla dirigenza interista che si è messa subito attivata per trovare un sostituto.

Buchanan, si pensa anche a Cancelo

Dall’Inghilterra arrivano voci all’apparenza fantasiose, l’Inter si sarebbe interessata a riprendere Joao Cancelo. La notizia ha ovviamente acceso i cuori dei tifosi interisti che non hanno mai completamente dimenticato l’esterno portoghese. L’ormai 30enne dopo aver lasciato l’Italia ha proseguito la sua carriera con le maglie di Bayern e Manchester City arrivando a vincere tre campionati e una Champions League. Ci ha pensato Fabrizio Romano a spegnere gli animi dei tifosi mettendo in chiaro che si, effettivamente la dirigenza interista ci ha pensato ma ha presto desistito a causa degli alti costi che sarebbero insorti per questa trattativa.



Perisic, un amore mai svanito

Dall’altra parte invece abbiamo un rumor legato ai sogni dei tifosi. Ivan Perisic ha ancora spazio nel cuore dei tifosi interisti che sperano in un suo ritorno. In questi due anni lontano dall’Inter l’esterno croato non ha mancato occasione per mostrare ai supporter nerazzuri di tener ancora a cuore la squadra. Ivan ha chiuso la scorsa stagione all’Hadjuk Spalato dopo un anno e mezzo non brillantissimo col Tottenham. Voluto da Conte, Perisic aveva salutato l’Inter dopo ben 7 anni e una breve parantesi in prestito al Bayern Monaco (parentesi che lo ha portato a vincere una Champions League). Purtroppo Ivan ha già 35 anni e il suo ritorno a Spalato sembrava aver segnato il suo definitivo addio al calcio che conta. Nonostante tutto però Perisic sembrerebbe estremamente felice nel caso in cui dovesse tornare a Milano.