Tessmann, il colpo per il centrocampo è servito

Tessmann – Da giorni la dirigenza nerazzura ha messo gli occhi sul gioiello Tanner Tessmann. Il giovanissimo centrocampista, titolare nel Venezia, ha chiuso la stagione di Serie B con delle ottime prestazioni che non hanno potuto far altro che attirare l’attenzione di diversi club di Serie A, tra cui Torino e Atalanta. Ma nessuno di questi sembra essersi avvicinato all’acquisto del giovane statunitense quanto ha fatto l’Inter nelle ultime ore.

Tessmann, arriva al posto di chi?

Secondo Fabrizio Romano, la formula che l’Inter avrebbe trovato per far breccia nella dirigenza veneziana parrebbe quella dello scambio. Gaetano Oristanio, ecco il nome che i nerazzurri avrebbero pensato di cedere al Venezia in cambio di Tessmann. Oristanio, trequartista classe 2002, cresciuto nelle giovanili dell’Inter, ha chiuso la scorsa stagione in prestito al Cagliari con diverse presenze trovando anche la maglia da titolare. Pare innegabile affermare che Gaetano abbia partecipato attivamente alla salvezza della squadra sarda guidata da mister Claudio Ranieri. Tuttavia Oristanio non sembra rientrare più nei progetti dell’Inter che è disposta a cederlo pur di bruciare la concorrenza nell’agguantare Tessmann.

Il futuro pare incerto

Per vedere Tessman con i colori nerazzurri bisognerà tuttavia aspettare il 2025. L’Inter avrebbe preferito acquistare subito il giocatore, consentendo anche il trasferimento immediato di Oristanio, proponendo allo statunitense di giocare per un altro anno con la maglia del Venezia. Questa eventualità non sembra essere piaciuta molto a Tessmann che avrebbe preferito passare subito alla squadra milanese. Una alternativa che parrebbe accontentare il giovane sarebbe quella del prestito in Premier League. Il classe 2001 non rientrerebbe dunque nei piani di Simone Inzaghi che trova già diverse alternative a centrocampo dove nelle ultime ore è stato ufficializzato l’arrivo di Piotr Zielinski. Situazione a dir poco affollata quella del centrocampo nerazzurro che sicuramente non consentirebbe al neo acquisto di ottenere il meritato spazio.