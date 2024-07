Buongiorno-Inter, affare sfumato. Spunta un nuovo nome!

Buongiorno – Nelle scorse ore il Napoli ha trovato l’accordo definitivo con Alessandro Buongiorno. L’accordo è arrivato con non poche difficoltà scaturite anche dall’intervento esterno della dirigenza nerazzura. L’Inter seguiva Buongiorno ormai da tempo e ha tentato di insidiarsi nella trattativa all’ultimo secondo cercando di strapparlo agli avversari partenopei. Tentativo che purtroppo non ha portato a nulla, il difensore 25enne andrà al Napoli di Antonio Conte per 38 milioni, all’Inter non resta che guardare nuovamente al mercato.

Buongiorno, ecco su chi puntare adesso

Nonostante l’obiettivo sfumato la dirigenza interista non sembra essersi persa d’animo, è subito emerso un nuovo nome che potrebbe diventare il prossimo principale obiettivo per il mercato interista. Kevin Danso, 25enne francese, titolare al Lens in Ligue 1, sembrerebbe il profilo adatto per andare a completare il reparto difensivo interista. Danso piace molto all’Inter che continua a tenerlo sotto osservazione soprattutto in queste settimane. Il difensore è attualmente impegnato con la nazionale francese in Germania, le sue prestazioni gli hanno fatto guadagnare la convocazione di mister Deschamps. Il costo per portare il giovane a Milano tuttavia non è bassissimo, Danso avrebbe una valutazione simile a quella di Buongiorno, spesa che l’Inter sarebbe comunque disposta ad affrontare.

Anche De Vrij sul piede di partenza

A quanto pare Carboni non è l’unico nerazzurro che potrebbe lasciare Milano nei prossimi giorni, anche Stefan De Vrij parrebbe disposto a lasciare il club. Sirene arabe per l’olandese, anche lui sarebbe stato ammaliato dalle offerte provenienti dal campionato saudita. L’Al Ittihad di Stefano Pioli avrebbe puntato al difensore 32enne, sul banco ci sarebbero intorno ai 15 milioni per l’Inter e una grossa plusvalenza. La partenza di De Vrij alzerebbe maggiormente la necessità per un nuovo centrale di difesa da portare ad Appiano Gentile. Stefan saluterebbe l’Inter dopo aver contribuito a portare 2 scudetti, 4 coppe italia e 2 supercoppe italiane.