Inter attenta: il Real Madrid punta un tuo difensore

Inter, il Real Madrid ti porta via il difensore. La notizia è delle ultime ore. Il Real Madrid, infatti, ha intenzione di trattare un difensore nerazzurro. Il campioni di Spagna e d’Europa, infatti, dopo aver preso Endrick e, soprattutto, Mbappè, hanno intenzione di rinforzare ancora la rosa, soprattutto per quanto riguarda il reparto arretrato che, questa estate, ha perso un giocatore importante come Nacho, andato a giocare in Arabia Saudita.

Inter, il Real Madrid punta ad un difensore nerazzurro per la prossima stagione

Inter che deve tutelarsi dagli attacchi di mercato del Real Madrid. Il club di Florentino Perez, infatti, secondo quanto riportato da ‘Ok Diario’, avrebbe intenzione di puntare su un difensore nerazzurro. Si tratta del tedesco classe 2000, Yann Bisseck. Il giovane giocatore, nella scorsa stagione, si è messo in mostra alla sua prima esperienza in Serie A ed in Champions League. Il ragazzo, in una recente intervista, ha anche ammesso di volere avere più spazio e di sognare i più grandi palcoscenici europei. Il Real, dal canto suo, punta a Yoro del Lille per sostituire Nacho. Ma il club francese, anche il giocatore scade nel 2025, lo valuta 60 milioni di euro. Da qui la decisione di sondare il terreno per Bisseck di cui Inzaghi, però, non vuole privarsi.

Bisseck al Real Madrid? Il difensore tedesco sarebbe perfetto per i blancos

Inter che potrebbe ricevere un’offerta da parte del Real per Bisseck. Per la società spagnolo, il tedesco sarebbe il profilo perfetto. Giovane, ma con esperienza, e duttile visto che sa giocare da braccetto in una difesa a tre o da centrale in una a quattro. I nerazzurri, però, non hanno intenzione di privarsi del proprio giocatore. Inzaghi, negli incontri con la società, ha chiesto che tutti o quasi i principali interpreti della passata stagione rimangano ad Appiano Gentile. E tra questi c’è anche Bisseck che garantisce caratteristiche uniche al tecnico nerazzurro.