Inter, dalla Spagna il rinforzo per la difesa

Inter – Stiamo decisamente entrando nel vivo del calciomercato nerazzurro, l’Inter si sta muovendo con decisione per cercare un nuovo centrale di difesa e una soluzione che possa risolvere il problema arrivato con l’infortunio di Buchanan. Sembra farsi avanti la possibilità di spostare definitivamente Carlos Augusto sulla fascia e ciò porterebbe l’Inter a concentrarsi esclusivamente nella ricerca di un difensore centrale. Ma quali sono i possibili nomi?

Inter, ora punta tutto su di lui!

L’Inter ha perso il confronto con il Napoli per aggiudicarsi Alessandro Buongiorno, il 25enne ha scelto i partenopei per il suo futuro. Non è tutto però, all’orizzonte potrebbe arrivare un ulteriore duello di mercato tra le due squadre. Il nome riemerso nelle ultime ore era già stato accostato ad entrambe le formazioni: Mario Hermoso. Oggi svincolato, lo spagnolo ha chiuso la scorsa stagione con la maglia dell’Atletico Madrid, maglia che ha indossato da titolare per l’intera durata del campionato, ma nonostante tutto, il suo rapporto con i colchoneros si è interrotto. A seguito della notizia del mancato rinnovo le due big di Serie A si sono immediatamente interessate al colpaccio a parametro zero col Napoli che sembrava essersi portato avanti nelle trattative. Da quanto emerge nelle ultime ore l’Inter parrebbe nuovamente fortemente interessata al difensore che andrebbe a coprire il ruolo di braccetto di sinistra.

Dalla Spagna può arrivare un altro gioiello

Non solo Hermoso, in Spagna l’Inter potrebbe aver trovato un altro difensore che piace molto a Mister Simone Inzaghi. Alex Perez, 18 anni, ha raggiunto la seconda squadra del Betis di Siviglia (militante nella serie B spagnola). Il giovanissimo Perez in questi giorni ha indirettamente confermato il suo avvicinamento ai campioni d’Italia iniziando a seguire la pagina ufficiale dell’Inter sui social. La formula scelta dalla dirigenza dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 1 milione d’euro.