Marotta ha raffreddato una pista. E per l’attacco…

Marotta ha raffreddato una pista di mercato per i nerazzurri. Il presidente e CEO Sport della società milanese, in questo momento, si sta concentrando sul mercato in uscita. Senza poter contare su un gruzzolo da poter reinvestire, l’Inter non può fare dei movimenti in entrata. Proprio per questo, anche per quanto riguarda la situazione in attacco, si stanno facendo delle valutazioni per capire in maniera poter agire.

Marotta mette un obiettivo in stand-by: non è più così certo che arrivi a Milano

Marotta, dunque, sta concentrando le sue energie sul mercato nerazzurro. Lui e l’area sportiva, stanno provando a trovare gli incastri necessari per fare in modo di riuscire a concludere anche qualche trattativa in entrata. Intanto, lo stesso Marotta, secondo quanto riportato dal quotidiano, Il Giorno, avrebbe messo un proprio obiettivo in stand-by. Si tratta di Albert Gudmunsson. L’attaccante del Genoa è il primo profilo per l’attacco nerazzurro, ma senza uscite è impossibile arrivare a lui. Anche le parole del presidente nerazzurro che ha parlato di reparto al completo, hanno fatto intendere che il giocatore piace, ma potrebbe non arrivare a Milano in questa sessione di mercato.

Marotta congela Gudmunsson. Ma per l’attacco le valutazioni sono in corso

Marotta, dunque, non può affondare il colpo su Gudmunsson. E in attacco ci sono delle valutazioni da fare. Infatti, l’esperto dirigente vuole capire come poter completare il reparto. Detto di Correa che rimane in uscita, Arnautovic non ha intenzione di lasciare Milano, anche se la dirigenza lo farebbe partire volentieri. Dunque, la valutazione, va fatta sul giovane Valentin Carboni. Il club nerazzurro vorrebbe tenerlo, ma è l’unico, tra i giovani, ad avere una valutazione che possa portare parecchi soldi. Se si capirà di poter arrivare a Gudmunsson, ecco che allora la cessione diverrebbe possibile. Altrimenti non è esclusa la possibilità di vederlo come quinta punta nell’attacco nerazzurro della prossima stagione.