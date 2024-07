Vieri esalta l’Inter: “Campionato meraviglioso”. E sulla favorita…

Vieri parla dell’Inter e della sua favorita per la prossima stagione. Presente alla presentazione dei calendari, l’ex attaccante nerazzurro, Christian Vieri si è soffermato a parlato di tanti temi. Bobo non ha mancato di parlare anche dell’Inter, squadra che segue sempre con molto interesse e che non ha mancato di elogiare mai nella passata stagione, quando i nerazzurri hanno stradominato e vinto il campionato che ha portato alla seconda stella.

Vieri elogia l’Inter per lo scudetto vinto. E sulla favorita per la prossima stagione…

Vieri, come anticipato, ha parlato dello scorso campionato, del calendario e anche del prossimo campionato. L’ex centravanti nerazzurro si è complimentato con l’Inter per la vittoria dello scudetto e, soprattutto, per come è stato vinto il campionato, dando un monito sul calendario e parlando anche di chi, per lui, nella prossima stagione, sarà la squadra da battere per la vittoria finale del tricolore. Ecco le parole di Vieri: “Grande Inter, ha vinto e fatto un campionato meraviglioso. Prima partita subito fuori casa contro il Genoa, squadra complicata, c’è subito da battagliare, bisogna iniziare subito alla grande. Secondo me l’Inter parte favorita anche quest’anno, ha la squadra migliore del campionato”.

Vieri e indica l’Inter come favorita, ma i nerazzurri dovranno battagliere rispetto allo scorso anno

Vieri ha indicato l’Inter come squadra favorita per il prossimo campionato. A suo modo di vedere, i nerazzurri hanno ancora la rosa migliore di tutte le squadre di Serie A. La realtà, però, è che la squadra di Simone Inzaghi dovrà battagliare per vincere il ventunesimo scudetto. Tante dirette concorrenti, come Napoli e Juventus, si stanno muovendo sul mercato cercando di accorciare il gap da Lautaro e compagni. I nerazzurri, si sono mossi per tempo, ma l’impressione è che manchi ancora qualcosa per definire completa la rosa per la prossima stagione. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.