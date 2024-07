Non solo Correa: un altro giocatore blocca il mercato!

Correa – Gli obiettivi del calciomercato interista appaiono ormai definiti, l’Inter sa su chi puntare, ma i tifosi lo sanno, con l’arrivo dei nuovi acquisti è ovvio che debbano arrivare delle cessioni. Due sono i nomi che la dirigenza interista avrebbe scelto per sfoltire la propria squadra: Joaquin Correa e Marko Arnautovic. Entrambi agli attaccanti non rientrano più nei piani di Simone Inzaghi che non li ritiene adatti a ricoprire il ruolo della quarta punta di cui si è parlato negli scorsi mesi.

Correa, un argentino che non ha lasciato il segno

Si sa, la storia interista con gli argentini è sempre stata segnata da grandi successi e di amori durati per molti anni. Non sembra esser stato il caso di Joaquin Correa con la maglia nerazzurra. Joaquin è arrivato all’Inter al primo anno con Simone Inzaghi, voluto proprio dall’allenatore vicentino. Correa non ha mai trovato grandi prestazioni a Milano, venendo spesso ricoperto di critiche arrivate dai giornalisti ma anche dai tifosi. Un amore mai sbocciato per il 29enne che ha trascorso la scorsa stagione a Marsiglia. Ma neanche in Francia l’attaccante ha trovato la sua dimensione, perdendo molto presto la maglia da titolare e arrivando a collezionare soltanto 21 minuti nei tre mesi da Dicembre a Marzo. Adesso Joaquin potrebbe avere una nuova possibilità in e, all’Aek Atene, che vorrebbe scommetere sull’ex-Lazio ottenendolo in prestito.

Arnautovic saluta di nuovo i nerazzurri?

Anche Marko Arnautovic non sembra esser destinato a restare a Milano. L’austriaco, che ha interrotto da qualche giorno il suo percorso agli Europei, vorrebbe restare ma la dirigenza non sembrerebbe disposta a tenerlo. La Gazzetta dello Sport riporta che ci sarebbe stato l’interesse di Besiktas e Galatasaray per il 35enne che però non ha assolutamente aperto ad un possibile trasferimento in Tuchia. Una situazione non semplice quella che sta affrontando l’Inter, le mancate cessioni dei due rischiano di bloccare il mercato nerazzurro.