Pedullà ne è certo, non è lui l’obiettivo!

Pedullà – La dirigenza nerazzurra continua la propria ricerca del rinforzo per il reparto difensivo, diversi i nomi che sono stati accostasti ai nerazzurri nelle ultime ore. Da Hermoso a Danso, passando per Alex Perez, che parrebbe molto vicino a firmare con i campioni d’Italia. Tuttavia l’esperto di mercato Alfredo Pedullà parrebbe di tutt’altro avviso. Intervenuto ieri sera a Sportitalia il giornalista ne è certo: non è Hermoso il profilo che l’Inter sta cercando in questo momento e nemmeno il francese Danso! Nessun contatto tra l’Inter e i due difensori secondo il giornalista sportivo. Pedullà ha infine aggiunto che il profilo cercato dall’Inter per il momento sarebbe quello di un 25-26enne in grado di coprire il ruolo di braccetto di sinistra.

Pedullà smentito da Dazn?

Totalmente in contrasto invece ciò che è stato rilanciato oggi dall’emittente sportiva DAZN. Il giornalista Orazio Accomando ha confermato che l’Inter ha aperto ai contatti con Mario Hermoso. A quanto pare il difensore classe 1995 si è dimostrato interessato alla proposta nerazzurra ed è pronto a trattare. Su Hermoso è ancora forte l’interesse del Napoli che dopo aver sottratto Buongiorno tenta un nuovo sorpasso sui nerazzurri. Come l’Inter anche il Napoli ha contattato lo spagnolo nelle ultime ore proponendogli un contratto attorno ai 4 milioni a stagione.

L’Inter guarda anche alla Serie A

Oltre ad Hermoso c’è un altro nome nuovamente accostato ai nerazzurri: Jaka Bijol dell’Udinese. 25 anni, ha appena chiuso gli europei con la Nazionale Slovena trovando delle ottime prestazioni che non hanno potuto far a meno di attirare nuovamente l’attenzione di diversi club di Serie A tra cui l’Inter. Bijol non ha avuto un anno fortunatissimo, per ben 3 mesi è stato lontano dai campi a causa di un infortunio. Oltre ai nerazzuri Bijol piace molto anche a Napoli, Bologna e Fiorentina, sta all’Inter decidere se affondare il colpo prima delle contendenti.