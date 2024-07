De Vrij segna agli Europei e allontana l’Arabia?

De Vrij – Ieri sera si è giocata l’ultima partita dei quarti di finale degli Europei. Olanda e Turchia si sono sfidate avendo entrambe dei nerazzurri in campo. Parliamo di Chalanoglu, Dumfries e De Vrij. Proprio quest’ultimo ieri sera ha contributo al passaggio del turno degli orange segnando un gol e condannando la Turchia di Hakan. Interrogato a fine partita, i giornalisti hanno chiesto al centrale nerazzurro la sua posizione riguardo le voci di mercato degli ultimi giorni che lo vorrebbero lontano dall’Italia.

De Vrij, smentisce “Sto bene all’Inter”

Alle domande dei giornalisti De Vrij ha riposta in maniera convinta “Mi vedo all’Inter, sono felicissimo qui” aggiungendo poi che per adesso vuole concentrarsi esclusivamente sulla nazionale che presto dovrà affrontare la temuta Inghilterra in una prestigiosissima semifinale. Allontanate per il momento le voci che davano l’olandese come fortemente interessato all’offerta dell’Al Ittihad, squadra saudita che dovrebbe presto esser presa in mano da Stefano Pioli. L’Al Ittihad era pronta ad offrire ben 15 milioni per il 32enne, tuttavia, la volontà del giocatore al momento non sembrerebbe quella di spostarsi.

Non cambiano i piani per l’Inter

Anche se ciò che è stato detto dal centrale dovesse rivelarsi vero ciò non cambia i piani per l’Inter. I nerazzurri hanno al momento la loro intera forza concentrata nella ricerca di un nuovo centrale di difesa. Effettivamente la partenza di De Vrij avrebbe creato un ulteriore buco nel reparto difensivo, costringendo l’Inter a cercare ben due giocatori in grado di coprire la posizione. Se dovesse essere così il mancato trasferimento di De Vrij sarebbe si un’ottima notizia per quanto riguarda la profondità della rosa ma non finanziariamente. L’olandese ha ormai 32 anni e pesa all’Inter più di 4 milioni a stagione col suo ingaggio. Tenendo conto che l’Inter acquistò il centrale ben 6 anni fa a parametro zero, con un’eventuale cessione i nerazzurri otterrebbero una grossa plusvalenza.