Inter, se parte De Vrij assalto al difensore del Bayern

Inter – Continua senza sosta la ricerca della dirigenza interista nel tentativo di trovare un rinforzo da aggiungere al reparto difensivo. Vi abbiamo parlato dei parecchi nomi che sono stati accostati ai nerazzurri in questi giorni. Tra questi: Hermoso, Bijol e Danso. Ma dalla Germania arriva un nuovo nome che potrebbe incendiare il mercato interista. Un calciatore che è già passato dalla Serie A e che ha dato un gigantesco contributo allo scudetto del Napoli. Stiamo parlando di Kim Min-Jae, colosso sud-coreano, che ha trascorso la sua ultima stagione al Bayern Monaco che non ha perso tempo e lo ha acquistato subito dopo la sua grande stagione con la maglia dei partenopei.

Inter, è Kim quello giusto?

Nome che stuzzica la fantasia dei tifosi interisti che hanno ancora ben impresse le grandi prestazioni di Kim con la maglia del Napoli. Il mister Luciano Spalletti aveva creato una vera e propria macchina anti-gol col difensore asiatico. Kim era arrivato a Napoli con non pochi dubbi da parte dei tifosi e dei giornali, l’obiettivo era quello di sostituire Koulibaly. Pesante eredità quella che dovette raccogliere il coreano, che riuscì lo stesso a far dimenticare l’ex centrale senegalese. Con le sue prestazioni Kim divenne il centrale più temuto della serie A arrivando a vincere anche il premio come miglior difensore del campionato.

E al Bayern com’è andata?

Non si può dire lo stesso delle sue prestazioni con la maglia dei bavaresi. Dal suo ritorno dalla Coppa D’Asia Kim è stato spesso al centro di critiche da parte di giornali e tifosi, complici delle prestazioni non degne della maglia indossata e la poca intesa col compagno di reparto De Ligt. Il Bayern acquistò il centrale per 60 milioni ma già ad Aprile i bavaresi hanno fatto capire che non hanno più intenzione di tenere il coreano in squadra.