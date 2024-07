Thuram, l’ex Inter sul suo Europeo: “Fa fatica, vi spiego perchè”

Thuram si è qualificato due giorni fa con la sua Francia alle semifinali dell’Europeo in cui incontrerà la Spagna. Una partita che rappresenta quella che, generalmente, viene definita come una finale anticipata. Ma proprio l’attaccante nerazzurro è al centro delle polemiche per non aver dato il giusto apporto in zona gol. Proprio dell’Europeo del numero 9 interista, ha parlato un grande ex nerazzurro come Beppe Bergomi.

Thuram a secco all’Europeo: Beppe Bergomi spiega le difficoltà dell’attaccante nerazzurro

Thuram non ha ancora segnato nella competizione, pur essendo il centravanti titolare della Francia. Una statistica che sta facendo molto discutere e a cui tanti stanno provando a dare una spiegazione. A parlare dell’attaccante nerazzurro, ci ha pensato l’ex capitano interista, Beppe Bergomi, che ha voluto motivare l’assenza di gol. Ecco le parole di Beppe Bergomi a Sky Sport: “Sapevo che sarebbe stato un Europeo difficile: prima partita da esterno sinistro per dare la possibilità a Mbappe di fare l’attaccante, lui corre indietro e Mbappe non lo fa. Anche l’altro giorno il centrocampista che è alle spalle di Mbappe deve coprire molto campo”.

Marcus e il rendimento diverso tra Inter e Francia: ecco perchè l’attaccante rende di più in nerazzurro

Thuram viene molto criticato per il suo mancato apporto in zona gol con la maglia della Francia. Ma il suo modo di giocare in Nazionale e all’Inter cambia radicalmente. Con i bleus, Thuram, è l’unico centravanti che deve fare un certo lavoro, sia in fase copertura, ma anche in fase di appoggio al resto dei giocatori della squadra. All’Inter, pur facendo un gran lavoro di sacrificio – è stato uno degli attaccanti che ha recuperato più palloni in Serie A -, ha la possibilità di giocare con maggiori libertà e di non essere un riferimento unico. Una differenza sostanziale che, di fatto, avvicina Thuram maggiormente alla zona gol e gli consente di poter fare un lavoro che preferisce maggiormente.