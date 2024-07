Europei, l’ex Roma contro 2 nerazzurri: “Sono loro i peggiori”

Europei, Ciccio Graziani deluso da due nerazzurri. L’avventura della Nazionale italiana all’Europeo ha lasciato tantissimi strascichi. La brutta uscita contro la Svizzera, con una squadra che non ha mostrato nè organizzazione, nè anima, ha fatto sì che parecchi addetti ai lavori si siano scagliati contro gli azzurri. L’ex attaccante campione del Mondo analizza il momento degli azzurra e punta il dito contro due giocatori nerazzurri.

Europei, Graziani contro Dimarco: “All’Inter tra i più forti, con l’Italia…”

Europei deludenti per gli azzurri che sono dovuti andare a casa anticipatamente. Tra i giocatori sotto l’occhio del ciclone, c’è sicuramente Federico Dimarco. Il difensore nerazzurro non ha fatto una buona competizione e le critiche sono fioccate. Tra queste, anche quelle dell’ex attaccante della Roma. Ecco le parole di Graziani: “Federico Dimarco con l’Inter è stato uno dei difensori esterni più forti d’Europa. Siamo arrivati agli Europei con dei calciatori bravi, ma che molto probabilmente hanno reso il 50% in meno. Io credevo molto in Gianluca Scamacca, ma quello visto agli Europei ha dato niente alla squadra. Un po’ per colpe sue, un po’ perché i compagni non l’hanno messo nelle condizioni di incidere. Detto questo siamo una buona nazionale, ma ce ne sono quattro più forti di noi”.

Graziani rincara la dose: dito puntato anche su Barella per l’eliminazione

Non solo Ferderico Dimarco, anche Barella è entrato al centro della critica di Ciccio Graziani. Per, l’oggi, opinionista, il centrocampista sardo è stato uno dei peggiori: “Nicolò Barella degli Europei è la brutta copia del Barella che abbiamo visto giocare in Italia, questo per fare un nome. Poi c’è stata qualche decisione sbagliata di Luciano Spalletti che ha condizionato il resto del gruppo. Questa è una squadra che non ha una sua identità, non ce l’ha mai avuta: questo, secondo me, è fra gli errori principali. Spalletti ha sbagliato tanto, ma i giocatori non gli hanno dato una mano”