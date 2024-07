Inter, il rinforzo in difesa viene dal settore giovanile

Inter – Tra i tanti nomi che i vari giornali accostano ai nerazzurri, spunta quello di un giocatore che ha già indossato la maglia dell’Inter nelle giovanili. Lorenzo Pirola, difensore centrale classe 2002, dalla scorsa estate gioca con la Salernitana. Pirola potrebbe rientrare nuovamente nei piani della dirigenza interista dopo la sua cessione avvenuta a Luglio 2023. Il profilo del giovane sarebbe compatibile con quanto necessità il reparto difensivo dei campioni d’Italia.

Inter, Pirola potrebbe servire più di quanto pensi

Il giovanissimo Lorenzo risulterebbe molto utile ai nerazzuri anche per un fattore legato alle liste Uefa. Venendo dalle giovanili dell’Inter, Pirola rientrebbe negli 8 nomi necessari nell’iscrizione alle competizioni Uefa. Con le giovanili dell’Inter Pirola si è sempre ben distinto, contribuendo a vincere due titoli per l’Under 17 nerazzurra: il Campionato Under 17 e la Supercoppa Under 17.

Com’è andata dopo?

Concluso il percorso nella primavera nerazzurra, Pirola andò in prestito al Monza per un anno. Alla conclusione del primo anno coi brianzoli Il Monza decide di rinnovare il prestio, tuttavia questo secondo anno a Monza non sarà dei migliori per il giovane.

Rientrato all’Inter, Pirola fu ceduto nuovamente in prestito, questa volta ai granata. Passato un anno la dirigenza ha ben pensato di riscattare il prestito acquistando il giocatore a titolo definitivo per 5 milioni. La dirigenza interista riuscii a fissare una clausola per il diritto di recompra, dal 1 Luglio 2024 l’Inter ha diritto a riprendere il giocatore per 12 milioni. Cifra superiore a quello che parrebbe il valore attuale del 22enne, che potrebbe essere riacquistato per poco meno di 10 milioni. Con la maglia della Salernitana Pirola ha giocato due stagioni di buon livello, ottenendo spesso la maglia da titolare. Oltre all’Inter anche il Parma sembrerebbe interessata ad acquistare il giocatore. Pirola potrebbe rientrare adesso nei piani di mister Inzaghi che vedrebbe in lui il futuro della difesa interista.