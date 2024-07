Condò non ci sta: “Blocco Inter? C’è una grossa differenza”

Condò, famoso giornalista sportivo, è tornato a parlare del grande dibattito post-eliminazione dall’Europeo sulla mancata incisività di quello che è stato ribattezzato come ‘blocco Inter’ all’interno del gruppo azzurro. Un dibattito che lascia un po’ il tempo che trova, ma su cui il giornalista ha voluto fare una doverosa precisazione per evitare ogni equivoco. A dimostrazione che non importa da quale squadra vengano i calciatori, ecco le parole del giornalista.

Condò netto sul blocco Inter: “C’è una grossa differenza con la Nazionale di Conte”

Condò è tornato a parlare del ‘blocco Inter’ e delle critiche che i giocatori azzurri hanno ricevuto per l’eliminazione dall’Europeo. Critiche giuste, ma che devono essere ripartite con il resto del gruppo di Spalletti. A tal proposito, il giornalista, ha voluto dire la sua. Ecco le parole di Paolo Condò a Sky: “Blocco Inter? La differenza tra il gruppo allenato da Conte e quello di questo europeo è che quella nazionale, anche se non era forte, aveva un identità e uno spirito che io qui non ho visto. Un po’ come dire: accetto di essere più debole e ritrovo in quella debolezza la sua volontà di far uscire il meglio di me, vincendo partite incredibili”.

‘Blocco Inter’, l’ennesimo luogo comune: l’ennesimo modo per nascondere altri problemi

La Nazionale è stata eliminata dall’Europeo e la maniera in cui si è consumata questa eliminazione deve far sicuramente riflettere. Un gruppo senza mordente e senza organizzazione che non è riuscito a dimostrare le sue qualità. Le parole di Condò devono portare ad una riflessione, perchè non dipende da quale squadra provengano i calciatori. Se manca un gruppo solido, al netto delle qualità tecniche, non si va da nessuna parte. Poi ci sono i soliti interventi strutturali che andrebbero fatti e di cui si parla, senza successo, da 15 anni. Ma questo è un altro problema. Il leit motiv del blocco Inter sembra essere diventato il capro espiatoria per l’eliminazione. Ma, a parte Donnarumma e Calafiori, il resto dei calciatori non è stato all’altezza. E tutto il resto dei giocatori non gioca sicuramente all’Inter.