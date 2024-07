Gudmundsson-Inter, servono due cessioni: i nomi

Gudmundsson – Da mesi ormai il principale obiettivo per l’attacco interista è Albert Gudmundsson. L’attaccante del Genoa ha stregato Simone Inzaghi, vuole soltanto lui. I tifosi hanno accolto bene l’arrivo di Taremi, era un’aggiunta necessaria all’attacco interista ma adesso la dirigenza vorrebbe portare a termine quello che dovrebbe essere il grande colpo dell’estate nerazzurra.

Gudmundsson non solo i nerazzurri su di lui

Il classe 97 ha ovviamente attirato l’attenzione di diversi club. Oltre all’Inter anche Lazio, Milan e Fiorentina sarebbero fortemente interessate all’islandese. Il ceo del Genoa, Andres Blazquez, ha recentemente affermato che a Gennaio 2024 i viola avrebbero tentato già l’assalto a Gudmundsson. Il Genoa ha rifiutato l’offerta di 30 milioni della Fiorentina, non perchè ritenuta bassa ma perchè i rossoblù avevano bisogno di trattenere l’attaccante per il resto della stagione. A Gennaio il Genoa non si trovava ancora fuori dalla lotta per evitare la retrocessione, il giovane Gudmundsson è stato fondamentale nell’ottenimento dell’11° posto e della salvezza arrivata con largo anticipo.

Perchè l’Inter temporeggia?

Dunque l’offerta minima per sedersi al tavolo e parlare di Gudmndsson col Genoa sarebbero 30 milioni. Cifra che l’Inter parrebbe disposta a spendere per il 27enne ma prima ha bisogno di vendere qualcuno. Pochi giri di parole, l’Inter deve cedere Arnautovic e Correa per arrivare a Gudmundsson, situazione confermata anche dalla Gazzetta dello Sport. Per Arnatutovic sembra essersi affievolito l’interesse di Galatasaray e Besiktas, interesse che l’austriaco non ha mai ricambiato. Dall’altra parte Correa invece potrebbe avere presto delle offerte concrete. Nelle scorse settimane all’argentino si sono avvicinate AEK Atene e River Plate ma negli ultimi giorni anche un Italia avrebbe chiesto informazioni su di lui. Il Monza si è interessato all’attaccante e ne starebbe valutando l’acquisto. Ai tifosi interisti non resta che sperare nella doppia cessione dei due attaccanti, unico modo per poter vedere Gudmundsson con la maglia nerazzurra.