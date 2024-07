Hermoso difficile, occhi su Kiwior: il sì ad una condizione

Hermoso è uno degli obiettivi per la difesa nerazzurra, ma è alquanto difficile da raggiungere per i costi. In viale della Liberazione, la dirigenza sta provando a vagliare ogni tipo di profilo che possa essere funzionale al gioco di Simone Inzaghi. Il ds nerazzurro, Piero Ausilio, tempo fa ha detto con la squadra beneficerà dell’arrivo di un nuovo braccetto sinistro di piede mancino. Ed ecco che allora c’è un ipotesi che sta prendendo via via piede e che sarebbe molto interessante.

Hermoso costa, Inter su Kiwior: ritorno al passato per i nerazzurri. Le cifre dell’affare

Hermoso, come detto, costa molto. Seppur il suo cartellino sia zero, il valore delle commissioni e la richiesta di ingaggio sono parecchio elevate. Il difensore dell’Atletico Madrid, infatti, diventa molto complicato da portare a Milano in queste condizioni. Allora ecco che la dirigenza interista fa un tuffo verso il passato e torna su un vecchio obiettivo di mercato. Si tratta del difensore dell’Arsenal, Kiwior, che è sempre piaciuto in viale della Liberazione già ai tempi dello Spezia e che sarebbe potuto arrivare in nerazzurro. Non se ne fece nulla, ma adesso occhio al ritorno di fiamma. I Gunners, per il loro difensore chiedono una cifra di circa 25 milioni di euro. Troppi per l’Inter che potrebbe considerare il suo solo ad una condizione.

Semaforo verde? Il via libera solamente ad una condizione

Se Hermoso sembra inarrivabile, su Kiwior qualche riflessione si sta facendo. Il difensore è un profilo che piace molto ad Oaktree. Il ragazzo è un classe 2000, dunque ancora giovane e futuribile. L’ostacolo è il costo del cartellino, come detto. I nerazzurri, per questo, potrebbero impostare la trattativa in prestito, con diritto di riscatto che, magari, potrebbe diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Ovviamente sarebbe una trattativa complicata. Le squadre di Premier non hanno bisogno di soldi e difficilmente accetterebbero certe formule. Ma i nerazzurri ci vogliono lavorare e chissà che non possa aprirsi uno spiraglio in queste settimane.