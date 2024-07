Inter, da Genova due nomi per la difesa

Inter – La dirigenza interista non distoglie la propria attenzione da Genova per il proprio mercato. L’Inter è pronta a razziare le due squadre del capoluogo ligure. Dopo aver ufficializzato sui propri social l’acquisto del portiere Josep Martinez, i campioni d’Italia continuano la “spesa” a Genova. La trattativa per Gudmundsson ha solo bisogno di alcune cessioni per sbloccarsi definitivamente, l’Inter resta al primo posto tra le possibili destinazioni dell’attaccante islandese. Ma i nerazzurri non guardano solo al reparto offensivo, a Inzaghi piacciono due difensori che al momento indossano le maglie delle due grandi rivali di questa città.

Inter, non solo Gudmundsson dal Genoa

L’altro obiettivo che veste la maglia rosso-blù risponde al nome di Johan Vasquez. Messicano classe 1998, Vasquez è titolare nella difesa del Genoa. Il giovane difensore piace alla dirigenza nerazzurra che dopo aver ascoltato le direttive di Oaktree sulla questione nuovi arrivi, è costretta a guardare esclusivamente profili under 30. Costretti ad abbandonare Rodriguez, adesso i dirigenti interisti mettono il giovane centrale tra i loro possibili obiettivi. Il valore dell’ex Cremonese dovrebbe aggirarsi attorno ai 10 milioni ma l’inter preferirebbe prenderlo in prestito per il momento.

Sulla sponda Sampdoria piace Leoni

Spostandoci invece dagli storici rivali del Genoa, l’Inter avrebbe puntato un altro giovanissimo difensore. Giovanni Leoni, classe 2006. Dal suo arrivo alla Sampdoria ha più volte meritato la maglia da titolare. A soli 17 anni Leoni si è fatto notare dai nerazzurri, che avrebbero tutte le intenzioni di portarlo a Milano. Per il momento l’ostacolo più grande sembrerebbe quello imposto dai blucerchiati. La dirigenza della Samp chiede almeno 5 milioni per il cartellino, una cifra che per il momento l’Inter ritiene esagerata. Leoni è stato acquistato dal Padova alla fine del prestito per un milione e mezzo. Sarebbe una plusvalenza di ben 3 milioni e mezzo per la Sampdoria che ha avuto il giocatore per soli sei mesi.