Inter, tre soluzioni per il braccetto, ma Inzaghi ha un preferito

Inter sempre alla ricerca di un braccetto sinistro di difesa. L’infortunio in nazionale accorso a Tajon Buchanan, ha costretto la dirigenza nerazzurra a rivolgersi al mercato. Marotta e Ausilio hanno valutato attentamente la situazione ed hanno deciso di intervenire non per acquistare un esterno, quanto un difensore che possa agire sul centro-sinistra, da vice-Bastoni. E a tal proposito ci sono tre opzioni sul tavolo.

Inter alla ricerca di un braccetto: le tre opzioni sul tavolo di Marotta e Ausilio

Inter che continua la ricerca di un difensore che possa agire sul centro-sinistra e valuta varie opzioni. Secondo la redazione di Sky Sport, la dirigenza nerazzurra ha sul tavolo tre possibilità. La prima che porta a Mario Hermoso, difensore spagnolo svincolatosi dall’Atletico Madrid e su cui c’è il Napoli. Per i costi, Oaktree preferirebbe andare su un altro profilo. Poi, secondariamente, c’è la strada che porta a Ricardo Rodriguez, soluzione low cost per tappare il buco per una stagione. Infine, potrebbe esserci l’investimento su un giovane di prospettiva da far crescere e valorizzare alle spalle dei titolari. Vedremo cosa succederà dopo il confronto tra la proprietà e la dirigenza nerazzurra. Intanto, Simone Inzaghi, avrebbe dato il suo assenso ad un giocatore.

Inter, Inzaghi vuole il difensore: il tecnico ha dato il suo consenso per un giocatore

Inzaghi vorrebbe il braccetto al più presto, in modo da riuscire a lavorarci fin da subito. Il tecnico nerazzurro ha intenzione di avere due giocatori per ruolo visti i tanti impegni della prossima stagione. Sempre secondo l’emittente, lo stesso Inzaghi avrebbe dato il proprio assenso ad uno dei giocatori proposti dalla società. Si tratta di Ricardo Rodriguez. L’ex Milan e Torino è considerato un elemento affidabile in vista della prossima stagione e un ottimo rincalzo nel caso in cui non dovesse giocare Bastoni. Oltre a questo, ci sarebbe anche la possibilità di poterlo inserire anche sulla fascia sinistra in caso di necessità. Sicuramente, un profilo gradito. Specie se, come sembra, non dovesse arrivare Hermoso, oggetto del desiderio primario.