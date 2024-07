Inzaghi, il retroscena sul rinnovo: ha rifiutato offerta monstre

Inzaghi verso il rinnovo con l’Inter. E’ questa la novità più importante per la società nerazzurra sul fronte prolungamenti. Il tecnico nerazzurro ha intenzione di continuare la sua avventura a Milano ed è molto vicino alla firma del nuovo accordo. Una trattativa lunga, ma svoltasi in un clima disteso, in cui entrambe le parti volevano arrivare ad una felice conclusione. Intanto, sullo stesso Inzaghi, c’è un retroscena che riguarda proprio il rinnovo di contratto.

Inzaghi e il rinnovo: retroscena incredibile. Il tecnico ha rifiutato un’offerta monstre

Inzaghi, come detto, è davvero molto vicino a firmare un nuovo accordo con la squadra nerazzurra. Il rinnovo, addirittura, potrebbe arrivare prima del ritiro della squadra campione d’Italia. Intanto, dalle pagine del Corriere della Sera, è stato svelato proprio un retroscena sull’allenatore interista ed un’offerta ricevuta durante la trattativa per il rinnovo. Inzaghi, stando al quotidiano, avrebbe ricevuto un’offerta enorme dall’Al Nassr da 20 milioni di euro netti di ingaggio all’anno. Offerta che è stata prontamente rispedita al mittente. Il tecnico si sente molto legato all’ambiente nerazzurro da cui ha ricevuto tanto e a cui ha dato tanto. Per questo ha deciso di proseguire la trattativa che lo porterà al rinnovo definitivo nei prossimi giorni.

Nuova intesa con l’Inter: cifre, durata e bonus del nuovo accordo

I prossimi giorni saranno quelli del nero su bianco e della fumata definitiva. L’ex Lazio si legherà ancora di più ai colori nerazzurri. Il nuovo accordo prevedere un rinnovo annuale fino al 2026, vista la nuova politica di Oaktree. Al tecnico verrà riconosciuto un aumento dell’ingaggio che passerà a 6,5 milioni di euro. Inzaghi, sarà l’allenatore più pagato dell’intera Serie A. Oltre a questo, il nuovo contratto prevede anche dei bonus da 2 milioni di euro, nel caso in cui ci fosse la vittoria dello scudetto. Il bis consecutivo, ai nerazzurri, manca da ben 14 anni. Un traguardo che il club vuole raggiungere per continuare a vincere e per continuare a dimostrare di essere la squadra da battere per i prossimi anni.