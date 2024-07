Zazzaroni punge l’Inter: “Lo avrebbero voluto anche loro”

Zazzaroni punge ancora l’Inter. Intervenuto a Radio Kiss Kiss, il direttore de Il Corriere dello Sport, lancia una stoccata al club nerazzurro su un acquisto mancato di questa estate. Il giornalista, infatti, ha parlato di un ex giocatore che ha fatto parte della rosa dell’Inter in passato e che adesso potrebbe ritornare nuovamente in Serie A. Vedremo se davvero il giocatore arriverà nuovamente in Italia, intanto, di seguito, ecco le parole di Zazzaroni.

Zazzaroni esalta il Napoli: “Hanno preso il migliore e se andasse via Osimhen…”

Zazzaroni parla del Napoli ed esalta la società azzurra per come si è comportata fino a questo momento sul mercato. Il club di Aurelio De Laurentiis ha deciso di affidarsi in panchina ad Antonio Conte, ex nerazzurro, per provare a riportare il Napoli in cima alla classifica di Serie A. Ecco le parole di Zazzaroni: “Il Napoli, senza ombra di dubbio, è la squadra che si è mossa meglio fino a questo momento. Ha preso Conte, il migliore e poi sta facendo delle operazioni di mercato molto intelligenti. Se dovessero dare via Osimhen per poi prendere Lukaku, allora devo dire che fanno una mossa eccezionale, perché prendono uno dei migliori calciatori nel ruolo”.

Il direttore de Il Corriere dello Sport punge l’Inter su Lukaku: “Con il Milan, lo avrebbero voluto ancora”

Il giornalista, poi, si è concentrato sulla trattativa per portare Romelu Lukaku in maglia azzurra. Ovviamente, tutto dipende dalla cessione di Osimhen. Ma il giocatore è un pallino di Conte che lo rivorrebbe anche in Campania. A tal proposito, lo stesso Zazzaroni ha continuato, pungendo l’Inter: “Romelu Lukaku è il mio idolo assoluto, spero venga al Napoli. Diventerebbe devastante con Kvaratskhelia e tutti gli altri, un centrocampo eccezionale, veramente al top. Non dimentichiamo che questo lo volevano tutte le big, compresa la Juve di Allegri. E’ uno di grande stazza, un calciatore già fatto che farebbe comodo a tutte le big. Mi auguro lo prenda il Napoli, anche l’Inter lo avrebbe rivoluto, così come il Milan… un crack enorme”.