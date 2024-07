Inter, ecco chi al posto di Hermoso e Rodriguez

Inter – L’Inter continua a guardare alla Serie A per il futuro del suo mercato. Se la dirigenza nerazzurra non dovesse riuscire a prendere uno dei due parametri zero trattati in questi giorni (parliamo di Rodriguez ed Hermoso) ci sarebbe già il nome dell’alternativa. Juan David Cabal, difensore 23enne oggi al Verona.

Inter, chi è Juan Cabal?

Difensore classe 2001, Juan Cabal ha conquistato la maglia da titolare nel suo Verona durante la seconda parte dello scorso campionato. Il colombiano, non ha trovato la convocazione per la sua nazionale che disputerà Lunedì notte la finale della Copa America contro l’Argentina. Cabal è arrivato in Italia nell’Agosto del 2022 direttamente dall’Atletico Nacional, squadra colombiana militante nella massima serie. Il Verona acquistò il 21enne Cabal per 3 milioni e mezzo. Nella sua prima stagione a Verona purtroppo il giovane ha collezionato pochissime presenze, soltanto 11 e mai per 90 minuti. Solamente dal Gennaio di quest’anno gli è stata concessa la maglia da titolare con continuità, complice anche la partenza di Doig in direzione Sassuolo. In questi pochi mesi Cabal ha mostrato le sue ottime qualità e ha attirato l’attenzione di qualche club anche fuori dall’Italia.

Il sorpasso su Hermoso e Rodriguez

Nonostante Cabal non sia puramente un difensore centrale l’Inter pare fortemente interessata al giovane colombiano. Nelle ultime ore sono aumentate le possibilità di vedere lui a Milano al posto di Hermoso e Rodriguez. I due parametri zero si sarebbero allontanati da Milano per motivi legati all’ingaggio e alle linee guida dettate da Oaktree in merito all’età dei nuovi acquisti. Tornando a Cabal l’Inter avrebbe già incontrato gli agenti del giocatore mentre il Verona avrebbe valutato il giocatore circa 10 milioni. Questa la cifra per sedersi al tavolo e parlare di Cabal. Non solo l’Inter sul terzino , il giocatore piace anche a Juventus e Lazio. Fuori dall’Italia anche il Rennes è interessata al giocatore, la squadra francese avrebbe già presentato un’offerta respinta dai veronesi.