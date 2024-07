Inter, nuovo colpo a zero già fatto per il 2025?

Inter che è molto impegnata, in questi giorni, per quanto riguarda il mercato in entrata ed in uscita. La società di viale della Liberazione, sta provando a trovare un giocatore adatto a fare il braccetto sinistro di difesa, ma anche di piazzare tutti quei giocatori in esubero nella sua rosa. Intanto, la dirigenza, sta anche lavorando per programmare il 2025. E in questo senso c’è un giocatore che piace molto e da tempo ai nerazzurri.

Inter, Acerbi va in scadenza? La situazione del difensore nerazzurro

Inter che, come detto, sta provando a rinforzare la propria rosa, ma deve pensare anche al futuro prossimo. E ci sono alcuni giocatori in scadenza che potrebbero non rinnovare. Uno di questi è sicuramente il difensore centrale, Francesco Acerbi. L’ex Lazio, infatti, ha il contratto che termina con il club nerazzurro il 30 giugno del 2025 e, vista l’età avanzata ed una tenuta fisica che rischia di non essere più quella di un tempo, la società, oggi, sarebbe propensa a non proseguire il rapporto. A quel punto, va valutata anche la situazione di De Vrij che, dunque, potrebbe rimanere con l’opzione presente sul proprio contratto. Anche se la ricerca di un nuovo difensore diventerebbe necessaria. E ai nerazzurri c’è un giocatore che piace da tempo.

Marotta ci riprova: difensore a zero nel mirino. Il giocatore piace da tanto tempo ai nerazzurri

Tra i profili valutati per sostituire Acerbi, ce n’è uno che fa assolutamente gola ai nerazzurri. Secondo quanto riportato da Il Giorno, infatti, in viale della Liberazione potrebbero provare a rituffarsi su un difensore a parametro zero. E il primo profilo nella lista è quello di Boscagli del PSV Eindoven. Il giocatore, secondo indiscrezioni olandesi, non dovrebbe rinnovare il proprio contratto e, quindi, sarebbe un giocatore parecchio appetibile sul mercato. Anche l’anno di nascita, depone a suo vantaggio visto che si tratta di un classe 1997. L’Inter ci pensa e comincia a riflettere fin da adesso. I nerazzurri hanno bisogno di trovare alternative a chi, per anni, è stato un giocatore importante per la propria rosa.