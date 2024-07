Pedullà: “L’attaccante dell’Inter parte soltanto a queste condizioni”

Pedullà – Con un video caricato oggi sul suo canale Youtube Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, ha parlato del futuro del mercato interista. Nello specificio Pedullà ha speso diverse parole per quanto riguarda la trattativa che dovrebbe portare Valentin Carboni al Marsiglia. Secondo il noto giornalista sportivo e conduttore di Sportitalia, il giovane argentino potrebbe partire da Milano con destinazione Marsiglia ma soltanto a determinate condizioni.

Pedullà: “L’Inter ha fissato il prezzo per Carboni”

Pedullà afferma che l’Inter avrebbe comunicato all’Olimpique Marsiglia che l’offerta minima per trattare il cartellino di Carboni è di 35 milioni. Questo il valore che i nerazzurri danno al 19enne argentino che ha chiuso la scorsa stagione in prestito al Monza. Valore decisamente più alto rispetto alle offerte che sono arrivate precedentemente per il giovane attaccante. Secondo Pedullà l’offerta massima che l’Inter avrebbe ricevuto per il momento non supererebbe i 20 milioni. “I nerazzurri lo ritengono un gioiello grezzo che può diventare un diamante” queste le parole del giornalista, che ha infine aggiunto di esser certo che l’Inter vorrà inserire il diritto di recompra nella trattativa.

Carboni, un gioiello da non perdere?

Se l’OM dovesse arrivare a tali cifre il destino dell’argentino non potrà essere altro se non quello di lasciare i campioni d’Italia. Carboni piace molto a De Zerbi che continua a pressare sulla dirigenza francese affinchè non lascino assolutamente andare il nerazzurro. Valentin è attualmente impegnato negli Stati Uniti con la nazionale Argentina. Il suo rientro in Italia ha subito un ulteriore posticipo in seguito alla qualificazione in finale della nazionale albiceleste. Purtroppo Carboni non ha avuto molto spazio nella competizione, indossato la maglia della propria nazionale per soli 13 minuti nell’ultima partita del girone di qualificazione. C’è soltanto da attendere adesso per il rientro del classe 2005, soltanto a quel punto la trattativa potrà entrare nel vivo.