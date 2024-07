Esposito sul piede di partenza: niente Samp, ecco dove andrà

Esposito – Son giorni densi di addii e di arrivederci in casa Inter e di conseguenza si avvicina il momento dei saluti tra i nerazzurri e Sebastiano Esposito. Dopo settimane di rumors sembra ormai definita la prossima destinazione dell’attaccante. Sarà l’Empoli la nuova squadra del giovane interista, gli azzurri hanno seguito Esposito per settimane e adesso sembrano aver trovato l’accordo con la dirigenza nerazzurra.

Esposito resta in Serie A

Il futuro di Sebastiano sembra quindi segnato, andrà a sostituire Ciccio Caputo. Già la prossima settimana il club toscano dovrebbe trovarsi il classe 2002 in squadra. Il giovane dovrebbe muoversi secondo la formula del prestito restando dunque un giocatore dei nerazzurri che lo riotterrebbero alla fine del periodo di prestito. L’anno scorso Esposito ha giocato per la Sampdoria di Andrea Pirlo in serie B. Con la maglia dei blucerchiati Sebastiano ha collezionato 23 presenze di cui 18 da titolare, 6 gol e un premio come miglior giocatore del mese di dicembre. La squadra genovese, che militerà anche il prossimo anno in Serie B, avrebbe voluto veder Esposito nuovamente con la maglia blucerchiata. Le speranze della squadra di Pirlo si sono affievolite negli ultimi giorni, Esposito è più che mai lontano da Genova.

Anche Francesco Pio saluta Milano

Non solo Sebastiano, anche il fratello minore Francesco Pio sembrerebbe sul piede di partenza. La meta più quotata sembrerebbe essere quella del ritorno allo Spezia. Su di lui si è espresso anche il tecnico dei bianconeri, mister Luca D’Angelo dicendo che : “Esposito abbina qualità fisiche e tecniche con una grande intelligenza. Sarei molto felice del suo ritorno”. Lo Spezia spera di poter riprendere presto il 19enne in prestito come fece nella scorsa stagione. Anno in cui Francesco Pio ha giocato tutte le partite del campionato di seconda serie, segnando però soltanto tre reti, di cui una nell’ultima giornata di campionato.