Inter, la mossa di Hermoso: ecco cos’ha proposto ai nerazzurri

Inter alla ricerca di un difensore dal mercato. La novità delle ultime ore è quella inerente a Cabal del Verona, giocatore che sarebbe maggiormente gradito alla proprietà di Oaktree per la giovane età. Ma il sogno nel cassetto dei dirigenti è sempre uno, ovvero quello di portare a Milano lo svincolato Mario Hermoso. Il giocatore e i suoi agenti chiedono tanto di ingaggio e commissioni, ma nelle ultime ore il giocatore avrebbe fatto una mossa a sorpresa.

Inter, Hermoso a zero: ma le richieste sono alte. Ecco quanto ha chiesto il giocatore

Inter che vorrebbe ingaggiare Hermoso per il reparto arretrato. Ma le richieste di giocatore ed entourage, abbinate ad un’età non più giovanissima, hanno fatto sì che la proprietà del fondo Oaktree abbia propeso verso giocatori più giovani, futuribili e con costi più bassi. Il difensore spagnolo, infatti, secondo le indiscrezioni recenti, avrebbe chiesto un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione con delle elevatissime commissioni, per tre anni. Cifre che sarebbero insostenibili dal club nerazzurro che già ha affrontato dei rinnovi parecchio onerosi e, adesso, non può dare certe cifre ad un giocatore che verrebbe a Milano per fare il rincalzo. Ma nelle ultime ore, il giocatore, avrebbe provato a fare un passo verso i nerazzurri.

Hermoso vuole i nerazzurri: il giocatore prova la mossa per convincere Oaktree

Hermoso è deciso: vuole andare a giocare per i nerazzurri. L’ex Atletico Madrid ha, nella sua mente, di poter giocare gli ultimi anni della propria carriera ad alti livelli in un grande club. E per farlo, avrebbe fatto una mossa non banale. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, lo spagnolo avrebbe deciso di abbassare drasticamente quelle che sono le richieste economiche sull’ingaggio. Dai 5 milioni netti a stagione, infatti, il ragazzo sarebbe passato a 3,5 milioni netti. Un bel balzo verso il basso che sicuramente verrà apprezzato dai dirigenti. La palla adesso passa a Marotta e Ausilio che dovranno convincere Oaktree sulla bontà dell’investimento. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.