Inter, ufficiali altre 2 cessioni: ecco quanto incassano i nerazzurri

Inter – La dirigenza nerazzurra ha iniziato a salutare i propri gioielli provenienti dal settore giovanile. Purtroppo l’esigenza dell’Inter di fare cassa non consente ai Campioni d’Italia di tenere in rosa giovani che, chissà, un giorno potrebbero diventare dei grandissimi giocatori. Nella giornata di oggi la dirigenza ha ufficalizzato la partenza di due giovanissimi 21enni. Gaetano Oristanio, nato a settembre 2002, e Mattia Zanotti, nato a gennaio 2003. Entrambi lasciano Milano e questa volta non in prestito.

L’Inter saluta Oristanio per arrivare a Tessmann

Oristanio saluta Milano in direzione Venezia. Il club nerazzurro da qualche settimana tratta con la squadra neo-promossa per arrivare all’acquisto del mediano Tessmann. L’americano non si aggiungerà alla rosa di Inzaghi almeno per quest’anno, ma verrà girato in prestito ad un’altra squadra. Oristanio andrà ad aggiungersi alla rosa di Eusebio Di Francesco, il Venezia lo acquisterà a titolo definitivo per una cifra che dovrebbe aggirarsi attorno ai 5 milioni di euro. L’Inter non ha inserito una clausola per la recompra, ma avrà una percentuale su una possibile futura cessione del giocatore. Oltre al giovane trequartista il Venezia vorrebbe prendere in prestito anche Filip Stankovic, l’estremo difensore figlio d’arte ha chiuso la scorsa stagione alla Sampdoria e non rientra ancora nei piani dei nerazzurri.

Zanotti torna in Svizzera

Per quanto riguarda invece Mattia Zanotti, la sua meta sarà il Lugano che attualmente milita nella massima serie Svizzera. Zanotti lascia i nerazzurri a titolo definitivo per 2 milioni di euro. Il campionato svizzero non è una novità per Zanotti. L’anno scorso Mattia ha giocato l’intera stagione con la maglia del San Gallo collezionando ben 33 presenze da titolare in cui è riuscito anche a segnare tre gol giocando da terzino. Questa volta il giovane lascia definitivamente, anche per lui l’Inter non ha inserito la clausola per la recompra ma ha preferito la possibilità di beneficiare di una percentuale da una futura rivendita.