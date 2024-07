Zanetti osserva un talento argentino: c’è il prezzo della clausola

Zanetti, impegnato con il mercato estivo per la squadra di Inzaghi, è sempre molto vigile ai migliori talenti che passano per il suo paese, l’Argentina. L’ex capitano nerazzurro, oggi vice-presidente, spesso si muove in prima persona per capire quali talenti possono fare al caso dell’Inter. E anche stavolta, per conto dei nerazzurri, sta osservando un giovanissimo talento molto interessante su cui pende già una clausola molto pesante.

Zanetti in missione in Argentina per il giovane talento dell’Independiente

Zanetti, dunque, come spesso accade, si muove personalmente per trovare i migliori profili argentini che potrebbero fare al caso della squadra nerazzurra. Il vice-presidente interista, anche questa volta, è andato a osservare un giovane talento di cui si parla tanto bene. Si tratta del trequartista classe 2008, di proprietà dell’Independiente, Tomas Parmo. Secondo quanto riportato da Crack Deportivo, infatti, il giocatore ha incantato nelle giovanili della squadra argentina, tanto da avere anche un presenza in prima squadra. L’ex tecnico, Carlos Tevez, è rimasto molto entusiasta di lui. Mentre quello attuale, Vaccari, ha già detto che pian piano entrerà in pianta stabile a far parte della prima squadra.

Parmo nel mirino nerazzurro: sul ragazzo pende già una clausola risolutoria pesante

Come spesso accade in questi casi, per questi giovani talenti bisogna muoversi per tempo. Già in giovane età, tantissime squadre blasonate sono pronte a fare offerte molto elevate per portarseli a casa. E in questo caso non sarà diverso. Sul ragazzo, infatti, pende una clausola risolutoria da ben 20 milioni di dollari. Una cifra molto alta per un sedicenne con una sola presenza in prima squadra. I nerazzurri vogliono ringiovanire la rosa e Oaktree ha ordinato di puntare sui giovani talenti. Parmo potrebbe essere tra questi, ma bisognerà fare una serie di riflessioni per provare ad aggiustare il tiro per quanto riguarda l’offerta economica. Ma l’Inter è vigile e osserva la situazione.