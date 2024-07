Bergomi avvisa l’Inter: “Scudetto? Guai a fare questo errore”

Bergomi avvisa l’Inter per la corsa allo scudetto. Nella giornata di ieri, la squadra nerazzurra è tornata ad Appiano Gentile per cominciare al preparazione atletica. La squadra di Inzaghi, seppur a ranghi ridotti, è tornata al lavoro per preparare la nuova stagione. I nerazzurri, dovranno difendere il titolo di campioni d’Italia e non sarà squadre con tante squadre che si stanno rinforzando per mettere i bastoni tra le ruote. Intanto, l’ex capitano nerazzurro, Beppe Bergomi, ha dato un monito a Lautaro e compagni.

Bergomi predica attenzione per lo scudetto: “Guai a fare questo errore!”

Bergomi ha parlato della squadra nerazzurra ed ha voluto esprimere la propria opinione in merito alla lotta scudetto della prossima stagione. L’ex difensore interista, ha parlato di questo a La Gazzetta dello Sport. Ecco le parole di Bergomi: “Lo scudetto vinto non è una garanzia assoluta, perché non sono più i tempi dello strapotere per anni della stessa squadra come ai tempi della Juve: guai mollare, le altre ti stanno addosso. E per non mollare sarà importante anche la solidità dietro. La difesa deve mantenere anzitutto la caratteristica perfezionata l’anno scorso”.

Bergomi, poi, ha continuato: “Da essere una delle squadre che subivano più ripartenze ad una attenzione e concentrazione quasi perfette: preventive e recupero palla sempre puntuali, anche per sostenere la filosofia offensiva della squadra. E questo nonostante il coprire la profondità non sia la qualità migliore dei suoi difensori. Non quanto la capacità di impostare: non a caso l’Inter ha un altissimo numero di tocchi del portiere in area, chiaro segnale di una propensione a costruire da dietro”.

Inzaghi e la tensione da tenere alta: il tecnico lo ha specificato anche nella conferenza di presentazione

Inzaghi sa bene che i nerazzurri saranno la squadra da battere e che dovranno tirare qualcosa in più rispetto a quanto fatto vedere nella scorsa stagione. Lautaro e i suoi compagni, infatti, dovranno provare a fare il bis per lo scudetto. Questo traguardo, in casa nerazzurra, manca da ben 14 anni e sarebbe un grande risultato riuscirci nuovamente. La Juventus, il Milan e il Napoli non vogliono stare a guardare e faranno di tutto per impedire il secondo scudetto di fila. Dunque, attenzione massima. La stagione sta per iniziare.