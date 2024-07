Cabal, pole Inter: ma Inzaghi ha in mente un solo giocatore

Cabal è il giocatore prescelto per coprire il ruolo di braccetto sinistro di difesa. Dopo l’infortunio in nazionale di Buchanan che lo terrà fuori dal campo per circa 4 mesi, i nerazzurri hanno deciso di fare un investimento nel reparto arretrato, spostando Carlos Augusto sulla corsia sinistra. Cabal, dopo attente valutazioni, sembra essere il giocatore prescelto. Ma è altrettanto vero che, Simone Inzaghi, avrebbe preferito avere un’altra tipologia di giocatore.

Cabal, si tratta con il Verona: Inzaghi ha un preferito, si valuta la contropartita

Cabal potrebbe diventare a breve un nuovo giocatore nerazzurro. Il difensore del Verona, dopo attente valutazioni, è stato prescelto per svariati motivi. Il primo, le ragioni di spesa. Il colombiano, infatti, costa solo 10 milioni di euro e non ha pretese economiche elevate. Il secondo, i motivi anagrafici. Infatti, Cabal, è un classe 2001 e ha ampi margini di miglioramento. Oaktree punta molto su questi profili, dal momento che potrebbero essere rivenduti a cifre maggiorate in futuro. Ma per acquistare il difensore, secondo quanto riportato da Tuttosport, non è escluso che venga inserita una contropartita tecnica. Infatti, per abbassare la richiesta da 10 milioni di euro, i nerazzurri hanno proposto di inserire il giovane centrocampista classe 2004, Issiaka Kamatè, molto gradito ai gialloblù. Inzaghi, però, avrebbe scelto un altro tipo di giocatore per il reparto arretrato.

Il tecnico nerazzurro pensa ad Hermoso per la difesa

Inzaghi, rispetto ad Oaktree, non avrebbe voluto puntare su Cabal. Sia chiaro, il tecnico lo ritiene un buon prospetto, ma, vista l’età avanzata del proprio reparto arretrato, avrebbe preferito focalizzarsi su un profilo più pronto. E il giocatore in questione è solo uno: Mario Hermoso. Il difensore si è svincolato dall’Atletico Madrid, ma le richieste di ingaggio – che da 5 si sono abbassate a 3,5 milioni – e le commissioni degli agenti sono molto elevate, soprattutto visti i suoi 29 anni. Oaktree ha escluso fin da subito questa pista decidendo di optare su altro. Vedremo se ci sarà un altro ribaltone, ma l’impressione è che Inzaghi dovrà rinunciare al proprio desiderio di vedere Hermoso in maglia nerazzurra.